Olimpiyat ikincisi boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti: Paris'te altın gelecek

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya alan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti.

Elde ettiği başarı sebebiyle gururlu olduğunu belirten Buse Naz, madalyanın renginin 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın olacağını söyledi ve "Hala rüyada gibiyim. Havalimanındaki ve mahallemdeki karşılama töreni mükemmeldi. Bu benim çocukluk hayalimdi ve şu an hayalimi yaşıyorum" dedi.

BİRLİK OLURSAK BAŞARIYI KATLARIZ



Elde edilen başarının sıkı bir çalışmanın sonucu olduğnu da söyleyen Buse Naz, "İlk olimpiyatımda finale çıkmak, olimpiyatta madalya alan ilk Türk kadın boksör olmak çok önemliydi. Türkiye olarak çok genç bir olimpiyat takımıydık. Tokyo'da aldığımız 13 madalya Paris'te 23, 33 olabilir. Birlik olursak bu başarıyı ikiye katlayacağımıza inanıyorum. Tokyo dönüşü havalanında söylediğim gibi Paris'te inşallah altın gelecek" ifdalerini kullandı.

BOKS 51 KİLODA GÜMÜŞ MADALYA



Kadınlar 51 kiloda gümüş madalya alan boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, "Çok gururlu ve heyecanlıyım" dedi.