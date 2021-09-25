Mario Balotelli, Sergen Yalçın'ın kendisine hakaret ettiği videoyu nasıl izlediğini açıkladı

"Şu bilinsin ki benim parayla pulla hiçbir zaman ısım olmaz. Ben bu sporu, futbolu çok seviyorum. Beni tanıyan herkes bilir. Bana sahip çıkan Adana Demirspor taraftarlarını çok seviyorum. Adana halkını çok seviyorum. Sayın Başkan Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, hocamız ve taraftar bana her zaman destek oldular. Burası çok güzel bir şehir. Türkiye'de mutluyum, Türkiye benim ikinci vatanım. Burada bana gösterilen ilgi ve alakaya minnettarım."