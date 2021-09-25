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    • 25.09.2021 12:17
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    Mario Balotelli, Sergen Yalçın'ın kendisine hakaret ettiği videoyu nasıl izlediğini açıkladı

    Adana Demirspor'un dünya yıldızı futbolcusu Mario Barwuah Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a iki eliyle kafasını işaret ederek yaptığı hareketin nedenini anlattı. Yıldız isim, Yalçın'ın kendisi hakkında "Beyni yok" hakaretini ettiği videoyu bir futbolcu arkadaşının maçtan önce izlettiğini açıkladı. Haberin detayları...

    Balotelli hakaret videosunu nasıl izlediğini açıkladı

    Kara Kartal'ın evinde ağırladığı Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldığı maçta konuk ekibin yıldız futbolcusu Mario Balotelli, attığı golün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a doğru koşarak iki eliyle kafasını işaret etmişti. Gana asıllı İtalyan yıldız, yaptığı mesaj dolu bu hareketin nedenini anlattı.

    Balotelli, Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için kullandığı "Beyni yok" ifadesine cevap verdiğini söyledi.

    TV100'e konuşan Balotelli, şöyle konuştu;

    "GELMEDEN ÖNCE TÜRKİYE İLE İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLERİ ALDIM"

    "Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım."

    "BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA HİÇBİR SIKINTIM YOK"

        "Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, halkıyla, bana gösterdikleri ilgiyle hep mutlu oldum. benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. Bunu o akşam da herkes gördü. Ben birçok futbolcuyla orada sarıldım, kucaklaştım."

        "MAÇA ÇIKMADAN ÖNCE SOYUNMA ODASINDA ARKADAŞIM İZLETTİ"

        "Ben maça çıkmadan önce soyunma odasındayken, ismini vermek istemediğim bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın'ın bana "Beyni yok" dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı."

        "BEYİNSİZ MİYİM, DEĞİL MİYİM; KENDİSİNE GÖSTERDİM"

        "Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim, beyinsiz miyim, değil miyim, kendisine de göstereceğim' dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da kenarda oturan futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum."

        "TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"

        "Şu bilinsin ki benim parayla pulla hiçbir zaman ısım olmaz. Ben bu sporu, futbolu çok seviyorum. Beni tanıyan herkes bilir. Bana sahip çıkan Adana Demirspor taraftarlarını çok seviyorum. Adana halkını çok seviyorum. Sayın Başkan Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, hocamız ve taraftar bana her zaman destek oldular. Burası çok güzel bir şehir. Türkiye'de mutluyum, Türkiye benim ikinci vatanım. Burada bana gösterilen ilgi ve alakaya minnettarım."

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