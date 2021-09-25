Mario Balotelli, Sergen Yalçın'ın kendisine hakaret ettiği videoyu nasıl izlediğini açıkladı

Kara Kartal'ın evinde ağırladığı Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldığı maçta konuk ekibin yıldız futbolcusu Mario Balotelli, attığı golün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a doğru koşarak iki eliyle kafasını işaret etmişti. Gana asıllı İtalyan yıldız, yaptığı mesaj dolu bu hareketin nedenini anlattı.
Balotelli, Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için kullandığı "Beyni yok" ifadesine cevap verdiğini söyledi.
TV100'e konuşan Balotelli, şöyle konuştu;
"GELMEDEN ÖNCE TÜRKİYE İLE İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLERİ ALDIM"
"Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım."
"BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA HİÇBİR SIKINTIM YOK"