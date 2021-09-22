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    • Spor
    • 22.09.2021 13:56
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    • 22.09.2021 13:59
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    Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber: Altay maçında forma giyemeyecek

    Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan siyah beyazlı yıldız oyuncu Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Sakatlanan yıldız oyuncu, Altay maçında forma giyemeyecek

    Ghezzal’dan Beşiktaş’a kötü haber!

    Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşı karşuıya gelen Beşiktaş sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda Vida ve Texeira bu mücadelede sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken bir kötü haberde Rachid Ghezzal'dan geldi.



    AJAX MAÇINDA OYNAYACAK MI?
    A Spor'un haberine göre; Cezayirli futbolcu Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay mücadeledesinde forma giyemecek. Rachid Ghezzal'ın Ajax maçında oynayıp oynamayacağı hafta sonu belli olacak.


    BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ
    Domagoj Vida
    Mehmet Topal
    Necip Uysal
    Georges Kevin N'Koudou
    Alex Teixeira
    Umut Meraş
    Rachid Ghezzal

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