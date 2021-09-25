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    • 25.09.2021 10:30
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    • 25.09.2021 10:33
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    Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Şampiyonlar Ligi grup maçlarında 2. hafta heyecanı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşmasında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Maça günler kala futbolseverler mücadelenin ne zaman, nerede oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA şampiyonlar ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair merak edilen bilgiler...

    Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

    Beşiktaş Ajax maçı için geri sayım sürüyor. Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşmasında Hollanda ekibi Ajax ile mücadele edecek Beşiktaş'ın maç tarihi araştırılıyor. Peki, Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA şampiyonlar ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax ile Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. karşılaşmasında mücadele edecek. Maç 28 Eylül Salı günü 19.45'te Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

    İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maç programı;

    BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

    28 Eylül: (2. Hafta)

    Ajax-Beşiktaş

    19 Ekim: (3. Hafta)

    Beşiktaş-Sporting Lizbon

    3 Kasım: (4. Hafta)

    Sporting Lizbon-Beşiktaş

        24 Kasım: (5. Hafta)

        Beşiktaş-Ajax

        7 Aralık: (6. Hafta)

        Borussia Dortmund-Beşiktaş

        O İSİM YOK

        Ajax'ta Sean Klaiber, Davy Klassen, Maarten Stekelenburg ve Zakaria Labyad sakatlıkları nedeniyle takımlarını eksik bırakacaklar. Kaleci Onana ise doping cezasından dolayı forma giyemeyecek.

            AJAX İLK MAÇTAN GALİP AYRILDI

            Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk hafta karşılaşmasında Ajax, Sporting Lizbon karşısında işi adeta şova döktü. Mücadeleyi Ajax 5-1 kazandı. Ajax'da Haller attığı 4 golle yıldızlaştı.
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            Haberler Spor Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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