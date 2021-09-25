Beşiktaş Ajax maçı için geri sayım sürüyor. Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşmasında Hollanda ekibi Ajax ile mücadele edecek Beşiktaş'ın maç tarihi araştırılıyor. Peki, Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA şampiyonlar ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax ile Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. karşılaşmasında mücadele edecek. Maç 28 Eylül Salı günü 19.45'te Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maç programı;