Avrupa bu olayı konuşuyor! Balotelli intikamını aldı

Beşiktaş-Adana Demirspor maçında Mario Balotelli'nin attığı golden sonra yaptığı hareket gündeme oturdu. Sergen Yalçın'ın geçmişte kendisiyle ilgili 'Beyni yok' sözlerini öğrenen Balotelli, skoru 3-2 yapan golün ardından kulübede bulunan Sergen Yalçın'a yönelik hareketlerde bulunurken maç sonu da Murat Şahin'le gerilim yaşadı. İtalyan yıldızın yaptığı hareket dış basında geniş yankı buldu.

Belçika gazetesi Sporza, "Balotelli 8 yıl önce kendisine beyinsiz diyen adamdan böyle intikam alıyor" başlığını attı. İngiliz Dailymail gazetesi, "Balotelli, kendisi için beyni yok dedikten 8 yıl sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile dalga geçti." ifadelerini kullandı. İtalyan Corriere dello Sport gazetesi ise, "Balotelli, goller ve kavga: 3-0'dan 3-3'e Pjanic'in Beşiktaş'ına karşı. Sonrası kaos" başlığını attı.