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Haberler Spor Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki bomba hareket dış basında: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki bomba hareket dış basında: Balotelli'den 8 yıl sonra intikam!

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmada 3-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket damga vurdu. Balotelli takımınını ikinci golünü attıktan sonra saha kenarına gelip Sergen Yalçın'a beynini işaret etmiş, ortalık gerilmişti. Yalçın'ın yıllar önceki sözleriyle ilgili bu hareketi yapan Balotelli hakkında dış basında flaş manşetler atıldı. Yabancı basın, İtalyan golcünün Sergen Yalçın'dan intikam aldığı yorumunda bulundu.

22.09.2021 09:18 - Son Güncelleme: 22.09.2021 09:46
Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki bomba hareket dış basında: Balotelli’den 8 yıl sonra intikam!

İşte Mario Balotelli'nin 2013'te kendisine "Bu adam beyinsiz" diyen Sergen Yalçın'a beynini işaret ederek yaptığı hareketle ilgili dış basında yazılanlar...

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Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki bomba hareket dış basında: Balotelli’den 8 yıl sonra intikam!

Balotelli attığı golü kendisine 2013'te beyinsiz diyen teknik direktörün önünde kutladı. 8 yıl önce Manchester City'de oynarken kendisine "beyinsiz" diyen hocadan intikamını aldı. (Sport Bible)

Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki bomba hareket dış basında: Balotelli’den 8 yıl sonra intikam!

Balotelli gol sevinciyle kendisine yıllar önce "beyni yok" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan intikamını aldı. (GiveMeSport)

Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki bomba hareket dış basında: Balotelli’den 8 yıl sonra intikam!

Balotelli attığı golün ardından, yıllar önce kendisine "beyni yok" diyen rakip teknik direktörden imalı gol sevinciyle intikam aldı. (Bestnewsdirect)

Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki bomba hareket dış basında: Balotelli’den 8 yıl sonra intikam!

Balotelli attığı golün sevincini, 2020'de takıma transferini istemeyen, yıllar önce de kendisine "beyni yok" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın karşısında yaşadı. (Corriere dello Sport)

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