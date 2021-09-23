Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.09.2021 12:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2021 12:05
    ABONE OL

    TFF'den flaş PFDK kararları! Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Karşılaşmada, Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gören Balotelli, PFDK'ya sevk edilmedi.

    AA
    TFF’den flaş PFDK kararları! Balotelli...

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen takımlardan Beşiktaş'ın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi.

    Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gören Balotelli, PFDK'ya sevk edilmedi.

    Beşiktaş'ta antrenörler Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Marrone ve Hakan Çalışkan ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ile Erdal Erdem'in de PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

    Adana Demirspor'da ise kulübü görevlisi Oğuzhan Delen'in kurula sevk edildiği kaydedildi.﻿


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Barınamıyoruz’ provokasyonu böyle çöktü
    Haberler Spor TFF'den flaş PFDK kararları! Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi
        SON DAKİKA