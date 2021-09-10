Premier Lig+La Liga, Süper Lig etmiyor!

Türkiye'de nefes nefese geçen transfer dönemi önceki gece resmen sona erdi. Başta 4 büyükler olmak üzere kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılara rağmen Süper Lig yine transferde en hareketli liglerin başında geldi. Süper Lig'deki 20 kulübümüz bu transfer döneminde kadrosuna tam 265 yeni ismi kattı. Kulüp başına düşen transfer sayısı ortalama 13.3 olarak gerçekleşti.
ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMADIK
Toplam borçları 17 milyar lirayı aşan 4 büyükler tam 41 transfere imza atarken, 51 milyon Euro'luk (Yaklaşık 510 milyon lira) bonservis ve kira bedeli yükümlüğünün altına girdi. Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında transferde zirveyi kimseye bırakmadı!
PREMİER LİG'DE PARA YOK MU!
Süper Lig'de transfer ortalaması 13.3'ken, Premier Lig'de bu sayı 5 oldu. La Liga'da kulüpler ortalama 6,75, Serie A'da 10,2, Bundesliga'da 7,3 ve Ligue 1'de 6,35 transfer yaptı. Premier Lig ve La Liga'da yer alan 40 takım 236 transfere imza atarken, sadece Süper Lig'deki 20 takım kadrosuna 265 yeni ismi kattı.
TRANSFER AÇIĞIMIZ 42 MİLYON EURO
Ligimizde 20 kulübün bonservis ve kira bedelleri için altına girdiği borç yükümlülüğü 71 milyon Euro olurken, sadece 29 milyon Euro gelir elde edildi. Böylece Süper Lig'in transfer açığı 42 milyon Euro olarak gerçekleşti. Süper Lig'de geçmiş yıllara göre kulüplerin transfer gelirlerinin bir hayli düşmesi de dikkat çekti.
TRANSFER ŞAMPİYONU KARAGÜMRÜK
20 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Karagümrük, Süper Lig'in transfer şampiyonu oldu. Başakşehir 6 transferle listenin en atında yer alıyor...
Süper Lig'de 2021-22 yaz transfer sezonunun şampiyonu Karagümrük oldu. Kadrosunu neredeyse baştan aşağıya değiştiren Kırmızı-Siyahlılar tam 20 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. İkinci sırada 19 transferle Yeni Malatyaspor bulunuyor. 6 transfer yapan Başakşehir ise listenin en altında yer aldı. 4 büyükler arasında en çok transfer yapan takım 12 transferle son şampiyon Beşiktaş oldu. Galatasaray 11, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 9 transfere imza attı.
MERGIM BERISHA
Fener'in en pahalı transferi 5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Kosovalı forvet Berisha oldu.
RACHID GHEZZAL
Geçen sezonun yıldızı Ghezzal'ın bonservisini alan Kartal kasadan 3.5 milyon Euro çıkardı.
VICTOR NELSSON
Çok sayıda pahalı transfere imza atan G.Saray, Nelsson'un bonservisine 7 milyon Euro ödeyecek.
ANDREAS CORNELIUS
Parma'dan Trabzonspor'a transfer olan Cornelius'un bonservis bedeli tam 5.1 milyon Euro.