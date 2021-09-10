Premier Lig+La Liga, Süper Lig etmiyor!





TRANSFER AÇIĞIMIZ 42 MİLYON EURO

Ligimizde 20 kulübün bonservis ve kira bedelleri için altına girdiği borç yükümlülüğü 71 milyon Euro olurken, sadece 29 milyon Euro gelir elde edildi. Böylece Süper Lig'in transfer açığı 42 milyon Euro olarak gerçekleşti. Süper Lig'de geçmiş yıllara göre kulüplerin transfer gelirlerinin bir hayli düşmesi de dikkat çekti.







TRANSFER ŞAMPİYONU KARAGÜMRÜK

20 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Karagümrük, Süper Lig'in transfer şampiyonu oldu. Başakşehir 6 transferle listenin en atında yer alıyor...



Süper Lig'de 2021-22 yaz transfer sezonunun şampiyonu Karagümrük oldu. Kadrosunu neredeyse baştan aşağıya değiştiren Kırmızı-Siyahlılar tam 20 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. İkinci sırada 19 transferle Yeni Malatyaspor bulunuyor. 6 transfer yapan Başakşehir ise listenin en altında yer aldı. 4 büyükler arasında en çok transfer yapan takım 12 transferle son şampiyon Beşiktaş oldu. Galatasaray 11, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 9 transfere imza attı.



MERGIM BERISHA

Fener'in en pahalı transferi 5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Kosovalı forvet Berisha oldu.



RACHID GHEZZAL

Geçen sezonun yıldızı Ghezzal'ın bonservisini alan Kartal kasadan 3.5 milyon Euro çıkardı.



VICTOR NELSSON

Çok sayıda pahalı transfere imza atan G.Saray, Nelsson'un bonservisine 7 milyon Euro ödeyecek.



ANDREAS CORNELIUS

Parma'dan Trabzonspor'a transfer olan Cornelius'un bonservis bedeli tam 5.1 milyon Euro.







