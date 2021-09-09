Sarıldılar! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao barıştı

"Takımda 25-30 adam var. Bunların hepsi de ayrı huyda, dilde ve kültürde. Doğal olarak bu kadar birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir hadise değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye, mental olarak yorgunluk, psikolojik olarak da saha içi ve dışında büyük bir baskı var. Bazen sonuçların da iyi gitmemesiyle her insanda bir çöküntü yaratır. Bu kadar genç bir grubun istemediği bazı yükselişiler, sinirsel hareketler, münakaşalar, hatta bazen kavgaya varan hadiseler yaşayabilir. Antrenmanda, soyunma odasında, koridorda olabilir ama bir dozu, tadı, makul tarafı olmalıdır. Marcao ile Kerem arasındaki olay maalesef sahada yaşanmıştır. Odamdaki Marcao'nun özrünü burada, sahanın içinde ve hepinizin içinde dilemesini istedim. Marcao da bu işin doğru olmadığını, yanlış yaptığını ve üzüntü duyduğunu defalarca dile getirdi. Kerem'den ve ailesinden de özür diledi. Ayrıca da bunu yapmak zorundaydı."