Sarıldılar! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao barıştı

Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan maça damga vuran Kerem Aktürkoğlu - Marcao kavgası barışla sonuçlandı.
Galatasaray Futbol Takımı'nda Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında şiddet uyguladığı Kerem Aktürkoğlu'ndan takım arkadaşlarının önünde özür diledi.
Ligde 16 Ağustos'ta deplasmanda Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, verilen para cezasının ardından yaklaşık 1 hafta önce affedilerek milli takım arasında antrenmanlara alınmaya başlandı. İkili, A Milli Takım'da olan Kerem Aktürkoğlu'nun dönmesinin ardından ilk kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, daha önce sosyal medyadan özür dileyen Marcao ile şiddete maruz kalan genç Kerem'i takım arkadaşlarının önünde buluşturdu.
"ODADAKİ ÖZRÜ HEPİNİZİN İÇİNDE DİLEMESİNİ İSTEDİM"
Tecrübeli teknik adam, takıma yaptığı konuşmada futbolda benzer olayların yaşanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: