2021-2022 yaz transfer dönemi sona erdi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bitirdiği transferler...
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu yaz transfer tescil dönemi sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosunu birçok isim ile güçlendirirken bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Peki, 4 büyükler bu sezon hangi transerleri yaptı? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı isimler...
09.09.2021 01:03
- Son Güncelleme: 09.09.2021 01:34
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre 17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi, gece yarısı itibarıyla sona erdi.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı isimler....