2021-2022 yaz transfer dönemi sona erdi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un bitirdiği transferler...

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.



İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı isimler....