Transferde dikkat çeken istatistik! Premier Lig ve La Liga 1 Süper Lig etmiyor!

Türkiye'de transfer penceresi dün gece resmen kapandı. Başta 4 büyükler olmak üzere kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılara rağmen Süper Lig yine transferde en hareketli liglerin başında geldi.
20 kulübümüz bu transfer döneminde kadrosuna tam 265 yeni ismi kattı. Kulüp başına düşen transfer sayısı ortalama 13,3 olarak gerçekleşti. Toplam borçları 17 milyar lirayı aşan 4 büyükler tam 41 transfere imza atarken, 51 milyon Euro'luk (Yaklaşık 510 milyon lira) bonservis ve kira bedeli yükümlüğünün altına girdi.
SÜPER LİG ZİRVEYİ BIRAKMADI!
Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında transferde zirveyi kimseye bırakmadı! Süper Lig'de kulüp başına transfer ortalaması 13,3'ken, Premier Lig'de bu sayı sadece 5 oldu. La Liga'da kulüpler ortalama 6,75, Serie A'da 10,2, Bundesliga'da 7,3 ve Ligue 1'de 6,35 transfere imza attı.
Premier Lig ve La Liga'da yer alan 40 takım 236 transfer yaparken, sadece Süper Lig'deki 20 takım kadrosuna 265 yeni ismi kattı.
Ligimizde en çok transfer yapan takımlar 20 transferle Karagümrük, 19 transferle Yeni Malatyaspor ve 18 transferle Giresunspor oldu. Sadece 6 transfer yapan Başakşehir en az futbolcuyu kadrosuna katan Süper Lig kulübü oldu.