Transferde dikkat çeken istatistik! Premier Lig ve La Liga 1 Süper Lig etmiyor!

SÜPER LİG ZİRVEYİ BIRAKMADI!

Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında transferde zirveyi kimseye bırakmadı! Süper Lig'de kulüp başına transfer ortalaması 13,3'ken, Premier Lig'de bu sayı sadece 5 oldu. La Liga'da kulüpler ortalama 6,75, Serie A'da 10,2, Bundesliga'da 7,3 ve Ligue 1'de 6,35 transfere imza attı.

Premier Lig ve La Liga'da yer alan 40 takım 236 transfer yaparken, sadece Süper Lig'deki 20 takım kadrosuna 265 yeni ismi kattı.

Ligimizde en çok transfer yapan takımlar 20 transferle Karagümrük, 19 transferle Yeni Malatyaspor ve 18 transferle Giresunspor oldu. Sadece 6 transfer yapan Başakşehir en az futbolcuyu kadrosuna katan Süper Lig kulübü oldu.