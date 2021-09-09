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    • Spor
    • 09.09.2021 19:13
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    • 09.09.2021 19:27
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    Transferde dikkat çeken istatistik! Premier Lig ve La Liga 1 Süper Lig etmiyor!

    Son dakika haberleri... Türkiye’de transfer penceresi dün gece resmen kapandı. Başta 4 büyükler olmak üzere kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılara rağmen Süper Lig yine transferde en hareketli liglerin başında geldi. Süper Lig, Avrupa’nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında transferde zirveyi kimseye bırakmadı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Transferde dikkat çeken istatistik!

    Türkiye'de transfer penceresi dün gece resmen kapandı. Başta 4 büyükler olmak üzere kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılara rağmen Süper Lig yine transferde en hareketli liglerin başında geldi.

    20 kulübümüz bu transfer döneminde kadrosuna tam 265 yeni ismi kattı. Kulüp başına düşen transfer sayısı ortalama 13,3 olarak gerçekleşti. Toplam borçları 17 milyar lirayı aşan 4 büyükler tam 41 transfere imza atarken, 51 milyon Euro'luk (Yaklaşık 510 milyon lira) bonservis ve kira bedeli yükümlüğünün altına girdi.

    SÜPER LİG ZİRVEYİ BIRAKMADI!
    Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında transferde zirveyi kimseye bırakmadı! Süper Lig'de kulüp başına transfer ortalaması 13,3'ken, Premier Lig'de bu sayı sadece 5 oldu. La Liga'da kulüpler ortalama 6,75, Serie A'da 10,2, Bundesliga'da 7,3 ve Ligue 1'de 6,35 transfere imza attı.
    Premier Lig ve La Liga'da yer alan 40 takım 236 transfer yaparken, sadece Süper Lig'deki 20 takım kadrosuna 265 yeni ismi kattı.

    Ligimizde en çok transfer yapan takımlar 20 transferle Karagümrük, 19 transferle Yeni Malatyaspor ve 18 transferle Giresunspor oldu. Sadece 6 transfer yapan Başakşehir en az futbolcuyu kadrosuna katan Süper Lig kulübü oldu.

        Ligimizde 20 kulübün bonservis ve kira bedelleri için altına girdiği borç yükümlülüğü 71 milyon Euro olurken, sadece 29 milyon Euro gelir elde edildi. Böylece Süper Lig'in transfer açığı 42 milyon Euro olarak gerçekleşti.

        Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 2021-22 sezonu yaz transfer döneminin rakamları şöyle:

        5 BÜYÜK LİG VE SÜPER LİG'DE TRANSFER SAYILARI
        1-SÜPER LİG 26
        2-SERIE A 204
        3-LA LIGA 135
        4-BUNDESLIGA 132
        5-LIGUE 1 127
        6-PREMIER LİG 101

        5 BÜYÜK LİG VE SÜPER LİG'DE EN ÇOK TRANSFER YAPANLAR
        1-SPEZIA İTALYA 22
        2-SALERNITANA İTALYA 22
        3-KARAGÜMRÜK TÜRKİYE 20
        4-Y.MALATYA TÜRKİYE 19
        5-GİRESUN TÜRKİYE 18

        SÜPER LİG
        BEŞİKTAŞ 12
        GALATASARAY 11
        FENERBAHÇE 9
        TRABZONSPOR 9
        SİVASSPOR 8
        HATAYSPOR 17
        ALANYASPOR 17
        KARAGÜMRÜK 20
        GAZİANTEP 16
        GÖZTEPE 11
        KONYASPOR 10
        BAŞAKŞEHİR 6
        RİZESPOR 15
        KASIMPAŞA 11
        YENİ MALATYA 19
        ANTALYASPOR 12
        KAYSERİSPOR 16
        ADANA DEMİR 17
        GİRESUNSPOR 18
        ALTAY 11
        TOPLAM: 265
        ORTALAMA: 13.3

        PREMIER LİG
        ARSENAL 6
        ASTON VILLA 5
        BRENTFORD 6
        BRIGHTON 5
        BURNLEY 6
        CHELSEA 3
        C.PALACE 6
        EVERTON 5
        LEEDS 4
        LEICESTER 5
        LIVERPOOL 1
        M.CITY 3
        M.UNITED 4
        NEWCASTLE 2
        NORWICH 10
        S'HAMPTON 5
        TOTTENHAM 5
        WATFORD 9
        WEST HAM 5
        WOLVES 6
        TOPLAM 101
        ORTALAMA 5,05

        LA LIGA
        ATLETICO 5
        BARCELONA 6
        R.MADRID 2
        SEVILLA 6
        SOCIEDAD 3
        VILLARREAL 5
        REAL BETIS 6
        A.BILBAO 3
        GRANADA 9
        CELTA VIGO 5
        CADIZ 10
        ESPANYOL 8
        OSASUNA 7
        LEVANTE 4
        VALENCIA 6
        GETAFE 11
        ALAVES 10
        ELCHE 10
        MALLORCA 10
        VALLECANO 9
        TOPLAM 135
        ORTALAMA 6,75

        SERIE A
        INTER 7
        MILAN 11
        ATALANTA 8
        JUVENTUS 5
        NAPOLI 4
        LAZIO 7
        ROMA 6
        SASSUOLO 7
        SAMPDORIA 9
        VERONA 10
        GENOA 16
        BOLOGNA 7
        UDINESE 8
        FIORENTINA 5
        SPEZIA 22
        CAGLIARI 11
        TORINO 8
        EMPOLI 16
        SALERNITANA 22
        VENEZIA 15
        TOPLAM 204
        ORTALAMA 10,2

            BUNDESLIGA
            BAYERN 4
            LEIPZIG 8
            DORTMUND 5
            WOLFSBURG 9
            FRANKFURT 11
            LEVERKUSEN 7
            U.BERLIN 17
            M'GLADBACH 4
            STUTTGART 8
            FREIBURG 1
            HOFFENHEIM 4
            MAINZ 5
            AUGSBURG 5
            HERTHA 8
            BIELEFELD 13
            KÖLN 5
            BOCHUM 7
            G.FÜRTH 11
            TOPLAM 132
            ORTALAMA 7,3

            LIGUE 1
            LILLE 3
            PSG 7
            MONACO 4
            LYON 4
            MARSİLYA 13
            RENNES 7
            LENS 10
            MONTPELLIER 5
            NICE 9
            METZ 7
            ST.ETIENNE 1
            BORDEAUX 10
            ANGERS 2
            REIMS 5
            STRASBOURG 7
            LORIENT 2
            BREST 8
            NANTES 5
            TROYES 11
            CLERMONT 7
            TOPLAM 127
            ORTALAMA 6,35

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