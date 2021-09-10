Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11’ler!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında İtalya'nın güçlü takımı Lazio'yu ağarlayacak olan Galatarasay bu grupta Lazio dışında Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile mücadele verecek. Ancak UEFA Avrupa Liginde Galatasaray'ın ilk maçı Lazio ile olacak. Maça az bir süre kala heyecanlı taraftarla Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi? şeklindek soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte karşılaşmanın detayları ile ilk 11'ler...
GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Lazio maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü yapılacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.
GALATASARAY-LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray - Lazio maçı EXXEN'de yayınlanacak. Maç İstanbul'da, Ali Sami Yen stadında oynanacak. Exxen, numaralı kanallar ve Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak maçı izleyebilirsiniz.
Sarıkırmızıların UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle;
16 Eylül
19.45 | Galatasaray - Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya - Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray
Cimbomun UEFA Avrupa Ligi A Listesi'nde bulunan oyuncularının isim listesi ise aşağıdaki gibidir;
1. Fernando Muslera
27. Christian Luyindama
2. DeAndre Yedlin
30. Atalay Babacan
4. Taylan Antalyalı
33. Alexandru Cicâldău
5. Alpaslan Öztürk
45. Marcão Teixeira
6. Patrick van Aanholt
53. Barış Alper Yılmaz
7. Kerem Aktürkoğlu
54. Emre Kılınç
8. Ryan Babel
66. Arda Turan
11. Mostafa Mohamed
67. Halil Dervişoğlu
13. İsmail Çipe
89. Sofiane Feghouli
19. Ömer Bayram
90. Mbaye Diagne
21. Olimpiu Moruţan
93. Sacha Boey
22. Berkan Kutlu
98. Berk Balaban
25. Victor Nelsson