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    • 10.09.2021 08:08
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    • 10.09.2021 08:08
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    Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11'ler!

    UEFA Avrupa Ligi'ne giriş yapan Galatasaray, Türk Telekom Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Lazio'yu konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nin yayıncısının değişmesiyle maçlar artık farklı kanaldan yayımlanacak. Peki Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'ler...

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11’ler!

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında İtalya'nın güçlü takımı Lazio'yu ağarlayacak olan Galatarasay bu grupta Lazio dışında Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile mücadele verecek. Ancak UEFA Avrupa Liginde Galatasaray'ın ilk maçı Lazio ile olacak. Maça az bir süre kala heyecanlı taraftarla Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi? şeklindek soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte karşılaşmanın detayları ile ilk 11'ler...

    GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Galatasaray - Lazio maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü yapılacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

    GALATASARAY-LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

    Galatasaray - Lazio maçı EXXEN'de yayınlanacak. Maç İstanbul'da, Ali Sami Yen stadında oynanacak. Exxen, numaralı kanallar ve Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak maçı izleyebilirsiniz.

    Sarıkırmızıların UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle;

    16 Eylül

    19.45 | Galatasaray - Lazio

    30 Eylül

    22.00 | Marsilya - Galatasaray

    21 Ekim

    22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray

    4 Kasım

    19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

    25 Kasım

    19.45 | Galatasaray - Marsilya

    9 Aralık

    22.00 | Lazio - Galatasaray

    Cimbomun UEFA Avrupa Ligi A Listesi'nde bulunan oyuncularının isim listesi ise aşağıdaki gibidir;

    1. Fernando Muslera

    27. Christian Luyindama

    2. DeAndre Yedlin

    30. Atalay Babacan

    4. Taylan Antalyalı

    33. Alexandru Cicâldău

    5. Alpaslan Öztürk

    45. Marcão Teixeira

    6. Patrick van Aanholt

    53. Barış Alper Yılmaz

    7. Kerem Aktürkoğlu

    54. Emre Kılınç

    8. Ryan Babel

    66. Arda Turan

    11. Mostafa Mohamed

    67. Halil Dervişoğlu

    13. İsmail Çipe

    89. Sofiane Feghouli

    19. Ömer Bayram

    90. Mbaye Diagne

    21. Olimpiu Moruţan

    93. Sacha Boey

    22. Berkan Kutlu

    98. Berk Balaban

    25. Victor Nelsson
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    Haberler Spor Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11'ler!
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