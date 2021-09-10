Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11’ler!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında İtalya'nın güçlü takımı Lazio'yu ağarlayacak olan Galatarasay bu grupta Lazio dışında Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile mücadele verecek. Ancak UEFA Avrupa Liginde Galatasaray'ın ilk maçı Lazio ile olacak. Maça az bir süre kala heyecanlı taraftarla Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda, şifresiz mi? şeklindek soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte karşılaşmanın detayları ile ilk 11'ler...