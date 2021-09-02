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    • 02.09.2021 12:39
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    Fener’in transfer merkezi: Rogon

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin perde arkası merak edililyordu. Koç'un Rogon isimli manejerlik şirketiyle iş birliği kurması söz konusu transferlerin gerçekleşmesine nede oldu. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fener’in transfer merkezi: Rogon

    Fenerbahçe transferde iki bomba birden patlatarak Mergim Berisha ve Max Meyer ile anlaşma sağladı. UEFA'ya listelerin verileceği son günde yapılan bu hamleler taraftarları heyecanlandırırken, iki futbolcunun ortak noktası dikkatleri çekti.

    Hem Berisha hem de Meyer, Rogon menajerlik şirketinin futbolcuları. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Rogon'un iki üst düzey yetkilisi Roger Witmann ve Wolfgang Fahrian ile çok yakın bir ilişki kurarken, daha önce de bu menajerlik şirketinden birçok transfere imza atmıştı.

    Luiz Gustavo, Attila Szalai, Dimitrios Pelkas, Tolga Ciğerci, Simon Falette ve Kemal Ademi de Rogon'un futbolcuları. Fenerbahçe böylece Ali Koç döneminde Rogon menajerlik şirketine bağlı tam 8 futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.
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