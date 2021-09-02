Fener’in transfer merkezi: Rogon

Hem Berisha hem de Meyer, Rogon menajerlik şirketinin futbolcuları. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Rogon'un iki üst düzey yetkilisi Roger Witmann ve Wolfgang Fahrian ile çok yakın bir ilişki kurarken, daha önce de bu menajerlik şirketinden birçok transfere imza atmıştı.