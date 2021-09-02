Fenerbahçe'de forvete 2 aday! Yıldız isimler listede
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Samatta'nın gidişiyle bu bölgede sayı olarak da eksilen sarı-lacivertli ekip transferi bu akşama yetiştirmeye çalışırken, listede Joelinton ve Benteke olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Transferde geriye santrfor kaldı. Onu da 2 Eyül'e yetiştirmeyi planlıyoruz" sözlerinin ardından gözler forvet transferine çevrildi. Yönetim her zamanki gibi görüşülen ismi sır gibi gizliyor. Dün son olarak Joelinton ile Christian Benteke iddiaları ortaya atıldı.
TÜM İMKANLAR SEFERBER
Öte yandan sarı-lacivertlilerin, gönderilecek oyuncuların durumuna göre FFP şartlarının sağlanması halinde bir kanat oyuncusu ile bir bek transferi daha yapabileceği belirtiliyor.
Fotomaç'ın haberine göre Başkan Ali Koç'un tüm imkanları seferber ettiği bildirildi. Özellikle golcü transferinin, UEFA Avrupa Ligi grupları için bugün verilecek listeye yazılabilmesi adına bu akşama kadar transferin tamamlanması gerekiyor. Yönetimin bunun için büyük uğraş verdiği gelen haberler arasında...