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Fenerbahçe'de forvete 2 aday! Yıldız isimler listede

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Samatta'nın gidişiyle bu bölgede sayı olarak da eksilen sarı-lacivertli ekip transferi bu akşama yetiştirmeye çalışırken, listede Joelinton ve Benteke olduğu öğrenildi.

02.09.2021 08:18 - Son Güncelleme: 02.09.2021 08:18
Fenerbahçe’de forvete 2 aday! Yıldız isimler listede

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Transferde geriye santrfor kaldı. Onu da 2 Eyül'e yetiştirmeyi planlıyoruz" sözlerinin ardından gözler forvet transferine çevrildi. Yönetim her zamanki gibi görüşülen ismi sır gibi gizliyor. Dün son olarak Joelinton ile Christian Benteke iddiaları ortaya atıldı.

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Fenerbahçe’de forvete 2 aday! Yıldız isimler listede

25 yaşındaki Joelinton, Newcastle'da yedek kalıyor. Son gün Celtic'ten Edouard'ı renklerine katan Crystal Palace'ın ise Benteke'yi gözden çıkarabileceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe’de forvete 2 aday! Yıldız isimler listede

TÜM İMKANLAR SEFERBER
Öte yandan sarı-lacivertlilerin, gönderilecek oyuncuların durumuna göre FFP şartlarının sağlanması halinde bir kanat oyuncusu ile bir bek transferi daha yapabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de forvete 2 aday! Yıldız isimler listede

Fotomaç'ın haberine göre Başkan Ali Koç'un tüm imkanları seferber ettiği bildirildi. Özellikle golcü transferinin, UEFA Avrupa Ligi grupları için bugün verilecek listeye yazılabilmesi adına bu akşama kadar transferin tamamlanması gerekiyor. Yönetimin bunun için büyük uğraş verdiği gelen haberler arasında...

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