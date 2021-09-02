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    • 02.09.2021 12:10
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    SON DAKİKA! Fenerbahçe forvetini buldu! Mergim Berisha İstanbul'da

    Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Salzburg'da oynayan forvet oyuncusu Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip yıldız futbolcuyu imza için İstanbul'a getirdi.

    Fenerbahçe forvetini buldu! Yıldız isim İstanbul’da

    Transfer döneminin son günlerinde adeta şaha kalkan Fenerbahçe, aradığı golcüyü sonunda buldu. Sarı-lacivertli kulüp, Salzburg forması giyen Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.

    23 yaşındaki Alman golcüyü İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

    MERGİM BERİSHA KİMDİR? MERGİM BERİSHA KAÇ YAŞINDA?
    Mergim Berisha 11 Mayıs 1998'de Berchtesgaden'de dünyaya geldi.

    Berisha, altyapı kariyerinde FC Bischofswiesen ve Red Bull Salzburg'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine FC Liefering'de start veren Mergim Berisha, kariyerinde daha sonra Red Bull Salzburg, LASK Linz, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach'ta forma giydi.

        Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

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