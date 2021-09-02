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    • 02.09.2021 12:16
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    Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı

    Galatasaray'la Çaykur Rizespor arasında kriz yaşanmasına neden olan Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı. 25 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'in görev vermesi durumunda kalan maçlarda görev alabilecek.

    Oğulcan Çağlayan’la ilgili flaş gelişme

    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferi büyük olay olan Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı.

    Sarı kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödemeler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuru yaparak 25 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarılmasını talep etmişti.

    Bu talebin ardından uzun süredir formasından uzak kalan Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı. Genç oyuncu, görev verilmesi halinde kalan maçlarda forma giyebilecek.

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    OĞULCAN ÇAĞLAYAN'DAN İLK AÇIKLAMA
    Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oğulcan Çağlayan, "Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terime'e ve ilk günden bu yana desteğini benden esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım." ifadelerini kullandı.

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