Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferi büyük olay olan Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı.

Sarı kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödemeler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuru yaparak 25 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarılmasını talep etmişti.

Bu talebin ardından uzun süredir formasından uzak kalan Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı. Genç oyuncu, görev verilmesi halinde kalan maçlarda forma giyebilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oğulcan Çağlayan, "Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terime'e ve ilk günden bu yana desteğini benden esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım." ifadelerini kullandı.