Mustafa Cengiz hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in son hali!

Ayrıca 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçirdiği ve ardından da mide kanaması sebebiyle tedavi gördüği öğrenildi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Açıklamalar geldikçe haberimizde yer verilecektir.