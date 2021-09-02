Mustafa Cengiz hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in son hali!

Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in bu sabaha karşı geçirdiği nöbet sonrasında hastaneye kaldırıldığı gelen son dakika bilgileri arasında yer aldı. Ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıkan Cengiz'in sağlık durumu bir hayli merak ediliyor. Doktorların Cengiz hakkında söyledikeri sevenlerini üzdü. İşte son halinde çok zayıfladığı dikkat çeken eski başkanın hastalığı ve sağlık durumu hakkında son gelişmeler haberimizde...
MUSTAFA CENGİZ'İN HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz bu sabaha karşı evinde geçirdiği nöbet nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cengiz'in yoğun bakıma alındığı belirtilirken doktorların önümüzdeki 72 saatin çok kritik olduğunu söylediği öğrenildi.
Mustafa Cengiz'in şu anda uyutulmuş vaziyette ve sedasyon halinde olduğu bildirildi.
Geçtiğimiz ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.
Ayrıca 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçirdiği ve ardından da mide kanaması sebebiyle tedavi gördüği öğrenildi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Açıklamalar geldikçe haberimizde yer verilecektir.