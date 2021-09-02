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    • 02.09.2021 13:10
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    Mustafa Cengiz hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in son hali!

    Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz bugün sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Yakınları tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Cengiz'in yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gündem olan haberin ardından Mustafa Cengiz'in son durumu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Mustafa Cengiz hastalığı ne? Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl? İşte son dakika yaşanan gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Mustafa Cengiz hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

    Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in bu sabaha karşı geçirdiği nöbet sonrasında hastaneye kaldırıldığı gelen son dakika bilgileri arasında yer aldı. Ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıkan Cengiz'in sağlık durumu bir hayli merak ediliyor. Doktorların Cengiz hakkında söyledikeri sevenlerini üzdü. İşte son halinde çok zayıfladığı dikkat çeken eski başkanın hastalığı ve sağlık durumu hakkında son gelişmeler haberimizde...

    MUSTAFA CENGİZ'İN HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz bu sabaha karşı evinde geçirdiği nöbet nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cengiz'in yoğun bakıma alındığı belirtilirken doktorların önümüzdeki 72 saatin çok kritik olduğunu söylediği öğrenildi.

    Mustafa Cengiz'in şu anda uyutulmuş vaziyette ve sedasyon halinde olduğu bildirildi.

    Geçtiğimiz ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.

    Ayrıca 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçirdiği ve ardından da mide kanaması sebebiyle tedavi gördüği öğrenildi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Açıklamalar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
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    Haberler Spor Mustafa Cengiz hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in son hali!
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