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    • 02.09.2021 12:27
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    Fenerbahçe çaptan düşen Max Meyer'i İstanbul'a getirdi!

    Fenerbahçe Alman yıldız Max Meyer ile anlaşmak üzere... ROGON Menajerlik oyuncusu olan Meyer, şu an kulüpsüz. Son olarak Köln’de forma giydi ve sözleşmesi sona erdi. Meyer, 2018 yılında 20 milyon Euro değere sahipti. Ancak son dönemdeki formsuzluğu ile 1.5 milyon Euro’ya kadar indi. Haberin detayları...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Maximumdan minumuma!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alman yıldızı İstanbul'a getirdi. Sarı-Lacivertliler, UEFA kadrolarının verileceği son günde sürpriz bir transfere imza atmak üzere…

    Sarı Kanarya, Almanya'nın yetiştirdiği önemli yeteneklerden Max Meyer ile artık anlaşmaya çok yakın... Schalke döneminde müthiş futboluyla göz dolduran 25 yaşındaki Alman 10 numaranın son yıllardaki düşüşü ise dikkat çekiyor.

    Fenerbahçe'nin sürekli çalıştığı ROGON Menajerlik oyuncusu olan Meyer, şu an kulüpsüz. Son olarak Köln'de forma giydi ve sözleşmesi sona erdi. Meyer, 2018 yılında 20 milyon Euro değere sahipti. Ancak son dönemdeki formsuzluğu ile 1.5 milyon Euro'ya kadar indi.

        Kariyerinde Duisburg, Crystal Palace gibi takımların da formasını giyen Max Meyer, 4 kez Alman Milli Takım formasını giydi ve 1 gole imza attı. Alman futbolcu Bundesliga'da 156 karşılaşmada oynadı. 17 gol atarken 16 da asiste imza attı.

        Kariyerinde 337 maça çıkan Max Meyer, 65 gol ve 53 asist üretti. Meyer, Schalke 04'teki etkili performansıyla İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'a transfer olmuştu.

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