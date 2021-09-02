Fenerbahçe çaptan düşen Max Meyer'i İstanbul'a getirdi!

Fenerbahçe'nin sürekli çalıştığı ROGON Menajerlik oyuncusu olan Meyer, şu an kulüpsüz. Son olarak Köln'de forma giydi ve sözleşmesi sona erdi. Meyer, 2018 yılında 20 milyon Euro değere sahipti. Ancak son dönemdeki formsuzluğu ile 1.5 milyon Euro'ya kadar indi.