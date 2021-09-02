Fenerbahçe çaptan düşen Max Meyer'i İstanbul'a getirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alman yıldızı İstanbul'a getirdi. Sarı-Lacivertliler, UEFA kadrolarının verileceği son günde sürpriz bir transfere imza atmak üzere…
Sarı Kanarya, Almanya'nın yetiştirdiği önemli yeteneklerden Max Meyer ile artık anlaşmaya çok yakın... Schalke döneminde müthiş futboluyla göz dolduran 25 yaşındaki Alman 10 numaranın son yıllardaki düşüşü ise dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'nin sürekli çalıştığı ROGON Menajerlik oyuncusu olan Meyer, şu an kulüpsüz. Son olarak Köln'de forma giydi ve sözleşmesi sona erdi. Meyer, 2018 yılında 20 milyon Euro değere sahipti. Ancak son dönemdeki formsuzluğu ile 1.5 milyon Euro'ya kadar indi.