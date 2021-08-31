Fenerbahçe'de bomba iddia! Ali Koç'tan Mesut Özil'e şok sözler
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de yedek kalan yıldız isim Mesut Özil ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Mesut Özil'in yedek kalması sonrası Ali Koç ile bir diyalog yaşadığı öğrenildi. İşte detaylar...
Sabah Spor yazarları Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, 4 Büyükler'in performanslarını değerlendirdi. Usta isim Levent Tüzemen, Fenerbahçeli yıldız oyuncu Mesut Özil'le ilgili bomba iddiayı açıkladı. İşte detaylar...
SORU: Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3'te 3 yaptı. Bu seri devam eder mi? Geride kalan 3 haftada hangi takım sizi futbol olarak tatmin etti?
BÜLENT TİMURLENK: Kamp yorgunluğu ve transfer devam ederken milli ara öncesi 3'te 3 yapılması 'ilk büyük hendek atlanmış' manasını taşıyor. Pereira ismi üzerindeki tartışmalara rağmen, önemli sakatları varken Avrupa ve ligde aldığı skorlarla eylül ayına eli kuvvetli giriyor. İlk iki maçta haftanın kalecisi Altay'dı. Son maçta Altay'ın isabetli şut atamadığı bir F.Bahçe kalesi vardı. Avcı'nın takıma kalite katan transferleri ve farklı Malatya galibiyetiyle başlayan süreçte, Roma elbette çok sert rakipti ama onun dönüşünde kaleyi kapatıp Giresun'da kazanmak onun da milli araya gülümseyerek girmesini sağladı. Zirvede F.Bahçe'nin takım oyunu ön plana çıkarken, Avcı'nın şöhretli ve yetenekli adamları, iş bitirendi.
ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor bu senenin inşasını, geçen sezondan başlattı. Bugün de bunun meyvelerini topluyor. Oluşturulan takım iskeletine ilave edilen Hamsik, Gervinho, Peres, Cornelius ile takım kalitesi de yukarıya çıktı. Bu oyun düzeniyle Trabzonspor, her takıma karşı pozisyon da bulur, gol de atar. Şampiyonluk yolunda ilerleyecekler gibi de görünüyor. F.Bahçe, yeni bir teknik adam gibi görünse de Türkiye'yi bilen bir hocayla yarışa başladı. Sistemi değiştirse de kadronun geçen seneden devam ediyor olması, bir avantaj sağladı. Genel oyun düzeni yerine oturdu. Ama bir-iki dokunuşa da ihtiyacı var. Özellikle iyi bir santrfor alınmalı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor nokta transferler ile kaliteyi yükseltti. Avcı'nın oyunu sonuç alır hale geldi. Fenerbahçe ise kadrosunu korudu, daha coşkulu ve temaslı bir oyun seçti. Ama dokuz puanın iki taraf için hikâyesi farklı. Trabzonspor, hücum hattındaki etkinliği ile kayıpsız ilerlerken, Fenerbahçe bunu savunma performansıyla yaptı. İki takım da disiplinli ve yüksek konsantrasyon ile oynuyorlar.
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonlu oyuncularda sadece yorgunluk yoktu, Roma'ya kaybetmenin moral bozukluğu da vardı. F.Bahçe, gövdeli Helsinki galibiyetinin ardından iklim farklılıklarına rağmen İzmir'in sıcağında ikinci yarı Ferdi'nin bireysel yetenekleri ve becerisiyle sonuca gitti. İki takım da iyi futbol oynamaya ve pozisyon üretmeye devam ediyor.