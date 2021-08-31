Fenerbahçe’de bomba iddia! Ali Koç’tan Mesut Özil’e şok sözler

ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor bu senenin inşasını, geçen sezondan başlattı. Bugün de bunun meyvelerini topluyor. Oluşturulan takım iskeletine ilave edilen Hamsik, Gervinho, Peres, Cornelius ile takım kalitesi de yukarıya çıktı. Bu oyun düzeniyle Trabzonspor, her takıma karşı pozisyon da bulur, gol de atar. Şampiyonluk yolunda ilerleyecekler gibi de görünüyor. F.Bahçe, yeni bir teknik adam gibi görünse de Türkiye'yi bilen bir hocayla yarışa başladı. Sistemi değiştirse de kadronun geçen seneden devam ediyor olması, bir avantaj sağladı. Genel oyun düzeni yerine oturdu. Ama bir-iki dokunuşa da ihtiyacı var. Özellikle iyi bir santrfor alınmalı.