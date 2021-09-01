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    Fenerbahçe'ye Maraşlı forvet! Los Angeles’tan kiralanan Rossi’nin hikayesi çok ilginç

    Fener’in yeni kanat forveti dün İstanbul’a geldi. Diego Rossi Marachlian’ın anne tarafından dedesinin Maraşlı olduğu ortaya çıktı. Kiralama bedeli ödenmeyecek olan genç yıldız bugün Sarı-Lacivertliler ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Kanarya’ya Maraşlı forvet!

    Fenerbahçe çok sürpriz bir hamle yaparak ABD Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles'ta forma giyen Diego Rossi Marachlian kiralık olarak kadrosuna kattı. Dün İstanbul'a gelecek olan Uruguaylı forvet sağlık kontrolünden geçti. Bugün de kendisini 1 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak.



    ANNE TARAFINDAN ERMENİ
    Uruguay'da doğan Diego Rossi'nin babası İtalyan annesi ise Ermeni asıllı. Anne tarafından büyük dedesinin Maraşlı olduğu da ortaya çıkan Uruguaylı yıldızın gelişi çok büyük bir heyecan yarattı.


    TAM BİR FIRSAT TRANSFERİ
    Öte yandan Rossi'nin tam bir fırsat transferi olduğu da belirlendi. MLS'te uygulanan maaş kurallarına göre kulüpler belirlenen limiti geçen yılık ücreti 23 yaş ve üstündeki sadece 1 futbolcuya ödeyebiliyor.

    TERCİH VELA'DAN YANA OLDU!
    Los Angeles yönetimi bu tercihini MeksikaCarlos Vela'dan yana kullanınca Rossi'nin sözleşmesinden çıkmak zorunlu hale geldi. Öte yandan Fenerbahçe bu transfer için kiralama bedeli ödemeyecek.
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