Fenerbahçe'ye Maraşlı forvet! Los Angeles’tan kiralanan Rossi’nin hikayesi çok ilginç

Fenerbahçe çok sürpriz bir hamle yaparak ABD Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles'ta forma giyen Diego Rossi Marachlian kiralık olarak kadrosuna kattı. Dün İstanbul'a gelecek olan Uruguaylı forvet sağlık kontrolünden geçti. Bugün de kendisini 1 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak.







ANNE TARAFINDAN ERMENİ

Uruguay'da doğan Diego Rossi'nin babası İtalyan annesi ise Ermeni asıllı. Anne tarafından büyük dedesinin Maraşlı olduğu da ortaya çıkan Uruguaylı yıldızın gelişi çok büyük bir heyecan yarattı.