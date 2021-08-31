Fener'in peşinden koştuğu Japon Morita ile ilgili flaş gelişme

Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden biri olan Hidemasa Morita transferinde üst üste flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in her konuda anlaştığı Japon yıldızın gelişi Santa Clara kulübünün tutumu nedeniyle iptal olmuştu. Portekiz kulübü dün bir açıklama yaparak, Morita'nın fiyatının 10 milyon Euro olduğunu duyurmuştu.