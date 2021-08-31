Fener'in peşinden koştuğu Japon Morita ile ilgili flaş gelişme

Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden biri olan Hidemasa Morita transferinde üst üste flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in her konuda anlaştığı Japon yıldızın gelişi Santa Clara kulübünün tutumu nedeniyle iptal olmuştu. Portekiz kulübü dün bir açıklama yaparak, Morita'nın fiyatının 10 milyon Euro olduğunu duyurmuştu.
Herkes bu transferle ilgili defterin kapandığını düşünürken bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.
Morita'nın Santa Clara yönetimiyle görüşerek takımdan ayrılmak istediğini ilettiği öğrenildi. Ardından Başkan Ali Koç'un Portekiz kulübünün Türk başkanı İsmail Uzun'u aradığı ve pazarlıkların yeniden başladığı belirlendi.