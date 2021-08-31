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    • 31.08.2021 15:17
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    Fener'in peşinden koştuğu Japon Morita ile ilgili flaş gelişme

    Fenerbahçe’nin peşinde koştuğu Japon yıldız Hidemasa Morita hakkında yeni gelişme yaşandı. Santa Clara'nın fahiş bonservis talebi sonrası iptal edilen transfer görüşmeleri son geliişmeyle yeniden başlatıldı. Morita Sarı Kanarya'ya geliyor mu? Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Morita transferinde flaş gelişme

    Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden biri olan Hidemasa Morita transferinde üst üste flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in her konuda anlaştığı Japon yıldızın gelişi Santa Clara kulübünün tutumu nedeniyle iptal olmuştu. Portekiz kulübü dün bir açıklama yaparak, Morita'nın fiyatının 10 milyon Euro olduğunu duyurmuştu.

    Herkes bu transferle ilgili defterin kapandığını düşünürken bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Morita'nın Santa Clara yönetimiyle görüşerek takımdan ayrılmak istediğini ilettiği öğrenildi. Ardından Başkan Ali Koç'un Portekiz kulübünün Türk başkanı İsmail Uzun'u aradığı ve pazarlıkların yeniden başladığı belirlendi.

        Morita'nın menajeri Hiroyuki Honda'nın da Portekiz'e geldiği ve transferde sıcak gelişmelerin yaşandığı ifade edildi.

        Portekiz'den gelen bilgilere göre Fenerbahçe ve Morita bu transferi bitirme konusunda oldukça istekli.

        Şu an Santa Clara ile Sarı-Lacivertliler arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

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