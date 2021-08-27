Transfer gündemindeki Morita'yı en iyi tanıyan gazeteciye sorduk: Fener olağanüstü bir futbolcu alıyor

Ancak Morita, Türk futbolseverlerin yakından bildiği bir isim değil. Japon orta saha oyuncusunu, belki de onu en iyi tanıyan isimlerden birisine sorduk. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record'da görev yapan ve Santa Clara'nın tüm maçlarını yakından takip eden Luis Pedro Silva, Morita'nın nasıl bir futbolcu olduğunu takvim.com.tr'ye anlattı.
İşte Silva'nın Morita analizi:
"Fenerbahçe olağanüstü bir futbolcu transfer ediyor. Santa Clara'ya ocak ayında geldi ancak kısa sürede büyük bir etki yarattı. Morita 6 numara pozisyonunda oynamayı tercih ediyor ancak şu ana kadar 8 numarada da çok iyi performanslar sergiledi.
Muazzam bir fiziksel dayanıklılığa sahip. Yüksek temposuyla dikkat çekiyor. Oyunu yönetmede ve yönlendirmede son derece başarılı. Yüksek bir futbol zekasına sahip.
Kesinikle Santa Clara'nın en önemli futbolcusu. Ayrıca çok profesyonel ve büyük bir iş ahlakına sahip.