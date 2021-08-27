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    • 27.08.2021 13:32
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    Transfer gündemindeki Morita'yı en iyi tanıyan gazeteciye sorduk: Fener olağanüstü bir futbolcu alıyor

    Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki en sıcak isimlerden birisi Hidemasa Morita… Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara’da forma giyen Japon yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fener olağanüstü bir futbolcu alıyor

    Ancak Morita, Türk futbolseverlerin yakından bildiği bir isim değil. Japon orta saha oyuncusunu, belki de onu en iyi tanıyan isimlerden birisine sorduk. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record'da görev yapan ve Santa Clara'nın tüm maçlarını yakından takip eden Luis Pedro Silva, Morita'nın nasıl bir futbolcu olduğunu takvim.com.tr'ye anlattı.

    İşte Silva'nın Morita analizi:

    "Fenerbahçe olağanüstü bir futbolcu transfer ediyor. Santa Clara'ya ocak ayında geldi ancak kısa sürede büyük bir etki yarattı. Morita 6 numara pozisyonunda oynamayı tercih ediyor ancak şu ana kadar 8 numarada da çok iyi performanslar sergiledi.

    Muazzam bir fiziksel dayanıklılığa sahip. Yüksek temposuyla dikkat çekiyor. Oyunu yönetmede ve yönlendirmede son derece başarılı. Yüksek bir futbol zekasına sahip.

    Kesinikle Santa Clara'nın en önemli futbolcusu. Ayrıca çok profesyonel ve büyük bir iş ahlakına sahip.

        Tabii ki bu kadar iyi özellikleri olan bir futbolcunun 26 yaşına kadar neden üst düzey bir takıma transfer yapamadığı sorgulanabilir. Bir gazeteci olarak gözlemime göre, bence bunun iki önemli sebebi var.

        Birincisi fiziki sıkıntılar. Pozisyonuna göre boyu kısa ve hava toplarında problem yaşıyor. Kendi pozisyonunda oynayan futbolculara karşı ikili mücadelelerde zaman zaman sıkıntıya düşüyor. İkinci sebep ise Avrupa'ya 26 yaşında ayak basması. Portekiz öncesi profesyonel kariyerinin tamamını Japonya'da geçirdi. Bu da biraz onun gözden uzak kalmasına neden oldu.

        Morita, Fenerbahçe'ye gelirse Pereira gibi harika bir teknik adamla çalışacak. Pereira Çin'de, Morita da Japonya'dayken 3-4 kez karşı karşıya gelmişlerdi. Benim fikrim, Fenerbahçe eğer Morita'yı alırsa çok başarılı bir transfere imza atmış olur. Morita kısa sürede taraftarların favori futbolcusu haline gelecektir."

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