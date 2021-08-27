Transfer gündemindeki Morita'yı en iyi tanıyan gazeteciye sorduk: Fener olağanüstü bir futbolcu alıyor

"Fenerbahçe olağanüstü bir futbolcu transfer ediyor. Santa Clara'ya ocak ayında geldi ancak kısa sürede büyük bir etki yarattı. Morita 6 numara pozisyonunda oynamayı tercih ediyor ancak şu ana kadar 8 numarada da çok iyi performanslar sergiledi.

Muazzam bir fiziksel dayanıklılığa sahip. Yüksek temposuyla dikkat çekiyor. Oyunu yönetmede ve yönlendirmede son derece başarılı. Yüksek bir futbol zekasına sahip.