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    • 26.08.2021 15:20
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    Fenerbahçe'nin istediği Hidemasa Morita'nın dikkat çeken istatistiği! Hücumda yok, savunmada var

    Vitor Pereira'nın özel talebi sonrası Fenerbahçe'nin transferi için devreye girdiği Hidemasa Morita ile sarı-lacivertli ekipten gönderilen Ozan Tufan'ın istatistikleri karşılaştırıldığında ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Ozan Tufan'ın gol ve asist sayıları Morita'nın neredeyse iki katıyken, defansif olarak ise Morita ön plana çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    F.Bahçe’nin istediği Morita’nın dikkat çeken istatistiği

    Fenerbahçe ile adı anılan Japon futbolcu Hidemasa Morita ile Fenerbahçe'den gönderilen Ozan Tufan'ın istatistikleri karşılaştırıldığında ortaya ilginç veriler çıktı.

    İki oyuncu da geçen sezon 55 maçta forma giydi... Ozan Tufan'ın gol ve asist sayıları, Japon yıldızın neredeyse iki katı. Morita 5 gol atarken Ozan 10 gol kaydetti. Ozan Tufan'ın 8 asistine karşılık Japon oyuncu 2 asist üretti.

    Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Morita'nın Ozan Tufan'dan önde olduğu istatistikler ise geri kazanılan top (6-3.4), hava topu kazanma (2.2-2), başarılı dribling (1.92-2.5), top kapma (3.9-2.9), sahipsiz top kazanma (8-4.8) ve pas arası (5.7-4.1).

        İki mücadele kazanma istatistiğinde iki oyuncunun istatistikleri birbirine çok yakın… Morita yüzde 54 oranı yakalarken bu oran Ozan Tufan için yüzde 53'tü.

        Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen 26 yaşındaki Japon oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan yıldız oyuncu 6 ve 8 numarada forma giyebiliyor. Morita, 9 kez de Japon Milli Takım formasını giydi.
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