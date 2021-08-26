Fenerbahçe'nin istediği Hidemasa Morita'nın dikkat çeken istatistiği! Hücumda yok, savunmada var

Fenerbahçe ile adı anılan Japon futbolcu Hidemasa Morita ile Fenerbahçe'den gönderilen Ozan Tufan'ın istatistikleri karşılaştırıldığında ortaya ilginç veriler çıktı.
İki oyuncu da geçen sezon 55 maçta forma giydi... Ozan Tufan'ın gol ve asist sayıları, Japon yıldızın neredeyse iki katı. Morita 5 gol atarken Ozan 10 gol kaydetti. Ozan Tufan'ın 8 asistine karşılık Japon oyuncu 2 asist üretti.
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Morita'nın Ozan Tufan'dan önde olduğu istatistikler ise geri kazanılan top (6-3.4), hava topu kazanma (2.2-2), başarılı dribling (1.92-2.5), top kapma (3.9-2.9), sahipsiz top kazanma (8-4.8) ve pas arası (5.7-4.1).