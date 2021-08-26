Fenerbahçe'nin istediği Hidemasa Morita'nın dikkat çeken istatistiği! Hücumda yok, savunmada var

Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen 26 yaşındaki Japon oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan yıldız oyuncu 6 ve 8 numarada forma giyebiliyor. Morita, 9 kez de Japon Milli Takım formasını giydi.