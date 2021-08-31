SON DAKİKA! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Mostafa Mohamed Bordeaux'ta

Son dakika haberi... Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl devre arası transfer döneminde Mısır'dan kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Fransa'nın köklü ekiplerinden Bordeaux takımına transfer oldu. Galatasaray'ın ocak ayına kadar Mohamed'ın bonservisi için Zamalek ekibine 4 milyon dolar ödeme yapması gerekiyordu.
MOSTAFA MOHAMED YOLA ÇIKTI
Galatasaray'ın Bordeaux ile anlaşmaya varmasının ardından Mostafa Mohamed sağlık kontrolü için Fransa'ya gitti. Galatasaray, Zamalek'e 4 milyon dolar ödeme yaparak Mohamed'in bonservisini alacak ve daha sonrasında Mısırlı yıldızın Bordeaux'a satış işlemini gerçekleştirecek.
2 FUTBOLCUDAN GELEN PARAYI MOSTAFA İÇİN KULLANACAKLAR
Fransız ekibinin Yacine Adli ve Josh Maja'yı takımdan göndereceği ve elde edeceği geliri Mohamed transferinde kullanacağı ifade edildi.Fransız basınının yanı sıra Hollanda basınında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaştığı PSV'nin, Mostafa Mohamed için teklifte bulunduğu yazıldı.