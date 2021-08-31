SON DAKİKA! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Mostafa Mohamed Bordeaux'ta

MOSTAFA MOHAMED YOLA ÇIKTI

Galatasaray'ın Bordeaux ile anlaşmaya varmasının ardından Mostafa Mohamed sağlık kontrolü için Fransa'ya gitti. Galatasaray, Zamalek'e 4 milyon dolar ödeme yaparak Mohamed'in bonservisini alacak ve daha sonrasında Mısırlı yıldızın Bordeaux'a satış işlemini gerçekleştirecek.