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    • 31.08.2021 13:51
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    SON DAKİKA! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Mostafa Mohamed Bordeaux'ta

    Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz yıl devre arasında Galatasaray kadrosuna katılan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in transferi için sarı-kırmızılı ekip Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux ile anlaşmaya vardı.

    Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Fransa’ya gidiyor

    Son dakika haberi... Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl devre arası transfer döneminde Mısır'dan kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Fransa'nın köklü ekiplerinden Bordeaux takımına transfer oldu. Galatasaray'ın ocak ayına kadar Mohamed'ın bonservisi için Zamalek ekibine 4 milyon dolar ödeme yapması gerekiyordu.

    MOSTAFA MOHAMED YOLA ÇIKTI
    Galatasaray'ın Bordeaux ile anlaşmaya varmasının ardından Mostafa Mohamed sağlık kontrolü için Fransa'ya gitti. Galatasaray, Zamalek'e 4 milyon dolar ödeme yaparak Mohamed'in bonservisini alacak ve daha sonrasında Mısırlı yıldızın Bordeaux'a satış işlemini gerçekleştirecek.

    2 FUTBOLCUDAN GELEN PARAYI MOSTAFA İÇİN KULLANACAKLAR
    Fransız ekibinin Yacine Adli ve Josh Maja'yı takımdan göndereceği ve elde edeceği geliri Mohamed transferinde kullanacağı ifade edildi.Fransız basınının yanı sıra Hollanda basınında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaştığı PSV'nin, Mostafa Mohamed için teklifte bulunduğu yazıldı.

        Hollanda ekibinin, tecrübeli golcüsü Eran Zahavi'nin yerine Galatasaray'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.



        FENERBAHÇE MAÇINA DAMGA VURMUŞTU
        Geçen sezon Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın tek golünü atan Mostafa Mohamed, sezonun ikinci yarısına damga vurmuştu. Mostafa Mohamed, bu sezon aynı performansı gösteremedi. Mısırlı forvet bu sezon resmi maçlarda gol atamadı.

        Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed, 25 maçta forma giydi ve 9 gol atıp 1 de asist yaptı.
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        Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Mostafa Mohamed Bordeaux'ta
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