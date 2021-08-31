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    • 31.08.2021 16:08
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    Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi! Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a kâbus gibi fatura...

    Beşiktaş'ın 2017 yılında Sunderland'den transfer ettiği Jeremain Lens ile yollar ayrıldı. 4 yıllık Lens dönemi Siyah-Beyazlılar'a yaklaşık 17 milyon 430 bin Euro'ya patladı. Haberin detayları...

    Lens’ten Beşiktaş’a kâbus gibi fatura...

    Beşiktaş'ta bir türlü bekleneni veremeyen ve yüksek maliyeti sebebiyle sürekli tartışılan Jeremain Lens, Siyah-Beyazlı kulüpten ayrıldı. Beşiktaş ile kontratının son senesine giren Hollandalı futbolcu Beşiktaşlı yöneticilerle yaptığı görüşmede fesih için anlaşma sağladı ve Lens ile yollar ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon için alacağı olan 1 milyon 800 bin Euro'nun 500 bin Euro'sundan vazgeçtiği ve 1 milyon 300 bin Euro karşılığında sözleşmenin feshedildiği iddia edildi.

    Siyah-Beyazlılar, bir türlü istediği verimi alamadığı Lens'ten kurtulsa da Hollandalı oyuncunun 4 yıllık Beşiktaş serüveni kulübe bir hayli pahalıya patladı. Lens için kiralama ve bonservis bedeli olarak toplamda kasasından 6 milyon 89 bin Euro çıkan Beşiktaş, Hollandalı oyuncuya da maaş olarak adeta bir servet ödedi.

    Yapılan fesih görüşmelerinde 500 bin Euro'luk alacağından vazgeçen geçen sezonun ikinci yarısında da 150 bin Euro'luk ücreti Karagümrük tarafından karşılanan Lens için Beşiktaş, toplamda 9 milyon 850 bin Euro maaş ve 2 milyon Euro civarında bonus ödemesi gerçekleştirdi.

        Lens'in böylelikle Beşiktaş'a toplam maliyeti maaş ve bonservisiyle birlikte 17 milyon 430 bin Euro'yu buldu.

        İşte Jeremain Lens için Beşiktaş'a maliyeti:

        Kiralama ücreti: 1 milyon 500 bin Euro
        Bonservis ücreti: 4 milyon 89 bin Euro
        2017-18 yıllık ücreti: 2 milyon 200 bin Euro
        2018-19 yıllık ücreti: 2 milyon 250 bin Euro
        2019-20 yıllık ücreti: 2 milyon 300 bin Euro
        2020-21 yıllık ücreti: 1 milyon 800 bin Euro
        2021-22 yıllık ücreti: 1 milyon 300 bin Euro (Fesih ücreti)
        Garanti ücrete harici bonuslar: 2 milyon Euro

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