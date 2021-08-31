Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi! Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a kâbus gibi fatura...

Beşiktaş'ta bir türlü bekleneni veremeyen ve yüksek maliyeti sebebiyle sürekli tartışılan Jeremain Lens, Siyah-Beyazlı kulüpten ayrıldı. Beşiktaş ile kontratının son senesine giren Hollandalı futbolcu Beşiktaşlı yöneticilerle yaptığı görüşmede fesih için anlaşma sağladı ve Lens ile yollar ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon için alacağı olan 1 milyon 800 bin Euro'nun 500 bin Euro'sundan vazgeçtiği ve 1 milyon 300 bin Euro karşılığında sözleşmenin feshedildiği iddia edildi.