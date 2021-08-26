Fenerbahçe'nin Morita transferinde Türk başkan detayı! Takvim.com.tr çok özel detayı açıklıyor





Santa Clara kulübünde yarın bir yönetim değişikliği olacak. Yapılacak bu toplantıda yeni başkan belirlenecek. Ve Santa Clara'nın yeni başkanı, Portekiz'de yaşayan Türk iş adamı İsmail Uzun olacak. Daha önce 2. Lig ekiplerinden Oliveirense'yi satın alan Uzun kısa süre önce de Santa Clara'nın hisselerinin büyük bölümünün sahibi oldu.