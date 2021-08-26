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    • 26.08.2021 19:05
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    Fenerbahçe'nin Morita transferinde Türk başkan detayı! Takvim.com.tr çok özel detayı açıklıyor

    Fenerbahçe'nin gündeminde olan Hidemasa Morita transferiyle ilgili takvim.com.tr çok özel bir bilgiye ulaştı. Morita'nın formasını giydiği Santa Clara'da yarın yönetim değişikliği olacağı ve Türk iş adamı İsmail Uzun'un başkanlık koltuğuna oturacağı öğrenildi. Transfer bu gelişme sonrası tamamlanacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Morita transferinde Türk başkan detayı

    Fenerbahçe transferde rotasını Portekiz'e çevirdi. Sarı-Lacivertliler, Santa Clara formasını giyen Hidemasa Morita için harekete geçti. Taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği transferle ilgili takvim.com.tr çok önemli detaylara ulaştı.



    Santa Clara kulübünde yarın bir yönetim değişikliği olacak. Yapılacak bu toplantıda yeni başkan belirlenecek. Ve Santa Clara'nın yeni başkanı, Portekiz'de yaşayan Türk iş adamı İsmail Uzun olacak. Daha önce 2. Lig ekiplerinden Oliveirense'yi satın alan Uzun kısa süre önce de Santa Clara'nın hisselerinin büyük bölümünün sahibi oldu.



    İsmail Uzun'un başkanlık görevine geleceği Santa Clara'da bir başta Türk iş adamı Orhan Şimşek de yönetim kuruluna girecek. Yeni yönetim göreve gelmesinin ardından ilk olarak Morita için Fenerbahçe ile görüşecek. Pazarlıkların 1-2 gün içinde sonuçlanması ve Japon yıldızın Sarı-Lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
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