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    • 28.08.2021 12:33
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    Vitor Pereira, Fenerbahçe’ye duvar örüyor!

    Fenerbahçe’deki ikinci dönemine iyi bir başlangıç yapan Vitor Pereira, sakatların çokluğu ve henüz istenilen oyuncuların alınamamasına rağmen saha içindeki duruşuyla taraftarı memnun ediyor. Haberin detayları...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Pereira, Fenerbahçe’ye duvar örüyor!

    Kanarya'nın Portekizli teknik direktörü, yeni sistemi ve özellikle 3'lü savunmasıyla fark yaratıyor… Pereira geçmiş sezonlarda da olduğu gibi bu sezona da takım savunmasında oldukça başarılı.

    Rakiplerine fazla gol şansı vermeyen Pereira'lı Fenerbahçe, az da gol yiyor. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Adana Demirspor ve Antalya ile oynadıkları Süper Lig maçında kalesini gole kapattı. Avrupa Ligi ön elemesindeki HJK Helsinki maçlarında ise iki maçta iki gol yedi.

    4 resmi maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Sarı-Lacivertliler'de 3'lü savunmanın oturduğu gözlenirken kaleci Altay Bayındır ise her zamanki formuyla yine fark yarattı.

        Vitor Pereira'nın kariyerine bakıldığında yönettiği takımlarda kalesinde az gol görüyor. 2012-13 sezonunda Porto'yu yöneten Portekizli hoca, 30 maçta sadece 14 gol yedi. 2014-15 sezonunda ise Olympiakos'un başındayken 34 maçta kalesinde 23 gol gördü.

        Fenerbahçe'deki ilk döneminde ise Beşiktaş'ın hemen ardından ligi ikinci sırada tamamladı. Sarı-Lacivertliler, o sezon 34 maçta sadece 27 gole izin verdi. Pereira, Süper Lig ve Avrupa'da başarının takım savunmasından geçtiğini biliyor ve ona göre çalışmalarını yürütüyor.

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