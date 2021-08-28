Vitor Pereira, Fenerbahçe’ye duvar örüyor!

Rakiplerine fazla gol şansı vermeyen Pereira'lı Fenerbahçe, az da gol yiyor. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Adana Demirspor ve Antalya ile oynadıkları Süper Lig maçında kalesini gole kapattı. Avrupa Ligi ön elemesindeki HJK Helsinki maçlarında ise iki maçta iki gol yedi.