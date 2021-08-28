Vitor Pereira, Fenerbahçe’ye duvar örüyor!

Kanarya'nın Portekizli teknik direktörü, yeni sistemi ve özellikle 3'lü savunmasıyla fark yaratıyor… Pereira geçmiş sezonlarda da olduğu gibi bu sezona da takım savunmasında oldukça başarılı.
Rakiplerine fazla gol şansı vermeyen Pereira'lı Fenerbahçe, az da gol yiyor. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Adana Demirspor ve Antalya ile oynadıkları Süper Lig maçında kalesini gole kapattı. Avrupa Ligi ön elemesindeki HJK Helsinki maçlarında ise iki maçta iki gol yedi.
4 resmi maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Sarı-Lacivertliler'de 3'lü savunmanın oturduğu gözlenirken kaleci Altay Bayındır ise her zamanki formuyla yine fark yarattı.