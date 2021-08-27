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    • 27.08.2021 15:18
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    UEFA kurası sonrası Fenerbahçe'de Pereira şoku! Yunanistan'a gidebilecek mi?

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olmasıyla beraber Vitor Pereira konusunda şok bir gerçek ortaya çıktı. Gruptaki rakiplerden Olympiakos'un da eski hocası olan Pereira'nın, Yunanistan'da görev yaptığı süreçte Panathianikos maçında yaşanan olay nedeniyle 8 aylık hapis cezası aldığı öğrenildi. Portekizli teknik adamın takımın başında Yunanistan'a gidip gidemeyeceğinin merak konusu oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    UEFA kurası sonrası Fenerbahçe’de Pereira şoku

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Grubundaki rakiplerinden biri de Pereira'nın eski takımı Olympiakos. Portekizli hoca, eski takımına karşı mücadele edecek. Tecrübeli çalıştırıcının Yunanistan'daki deplasmanda kulübedeki yerini alıp alamayacağı ise merak konusu.

    Vitor Pereira, 2015'te Olympiakos'u çalıştırdığı dönemde, Panathinaikos maçında yaşananan olaylardan sonra ceza aldı.

    Portekizli hoca, Panathinaikos karşılaşması öncesi sahaya girmişti. Panathinaikos taraftarlarının bulunduğu tribününe karşı elleriyle "Gelin" işareti yapmış, ardından taraftarlar sahaya inerek, futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.

        Pereira 2019 yılında Atina Ceza Mahkemesi'nden 8 aylık cezaya çarptırıldı. Bu ceza kesinleşti. Sarı-Lacivertli taraftarların ve futbol kamuoyunun merak ettiği konu ise Pereira'nın Pire'deki maçta takımın başında olup olamayacağı.

        Tecrübeli çalıştırıcı, 2014-2015 sezonunda Olympiakos ile hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Sonrasında ise Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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