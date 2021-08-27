UEFA kurası sonrası Fenerbahçe'de Pereira şoku! Yunanistan'a gidebilecek mi?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Grubundaki rakiplerinden biri de Pereira'nın eski takımı Olympiakos. Portekizli hoca, eski takımına karşı mücadele edecek. Tecrübeli çalıştırıcının Yunanistan'daki deplasmanda kulübedeki yerini alıp alamayacağı ise merak konusu.