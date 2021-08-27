UEFA kurası sonrası Fenerbahçe'de Pereira şoku! Yunanistan'a gidebilecek mi?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Grubundaki rakiplerinden biri de Pereira'nın eski takımı Olympiakos. Portekizli hoca, eski takımına karşı mücadele edecek. Tecrübeli çalıştırıcının Yunanistan'daki deplasmanda kulübedeki yerini alıp alamayacağı ise merak konusu.
Vitor Pereira, 2015'te Olympiakos'u çalıştırdığı dönemde, Panathinaikos maçında yaşananan olaylardan sonra ceza aldı.
Portekizli hoca, Panathinaikos karşılaşması öncesi sahaya girmişti. Panathinaikos taraftarlarının bulunduğu tribününe karşı elleriyle "Gelin" işareti yapmış, ardından taraftarlar sahaya inerek, futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.