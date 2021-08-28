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    • Spor
    • 28.08.2021 09:04
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    • 28.08.2021 09:04
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    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Kübra Korkut ve Ali Öztürk bronz madalya kazandı.

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, bronz madalya kazandı. Masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut da bronz madalya kazandı.

    Türkiye’ye iki madalya daha!

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finalde son paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningning Cao'ya yenilerek bronz madalyada kaldı.

    Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında milli sporcu, 2016 Rio'da altın madalya alan ve dünya şampiyonluğu da bulunan Cao'ya karşı mücadele etti.

    Setlerde güçlü rakibini zorlayan Ali, 11-7, 11-9 ve 11-9'luk set sonuçlarıyla 3-0 yenildi ve final oynama şansını kaybetti.

    Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak birer altın ve bronz, Dünya Şampiyonası'nda bir altın madalyası bulunan Ali Öztürk, kariyerine bireyselde ilk olimpiyat madalyasını da bronz olarak 2020 Tokyo'da ekledi. Ay-yıldızlı sporcu, takım kategorisinde ise 2016 Rio'da bronz madalya elde etmişti.

    BİR MADALYA DA KÜBRA'DAN
    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.

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    Haberler Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Kübra Korkut ve Ali Öztürk bronz madalya kazandı.
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