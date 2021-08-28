Umut Meraş 600 bin Euro daha az maaşa Beşiktaş’a imza attı

Yıldız oyuncu kendisine daha az yıllık ücret teklif eden Beşiktaş'ın yolunu tutmuş oldu. Siyah-Beyazlılar, Le Havre'ye yaklaşık 1.3 milyon Euro'luk ödeme yapacak. Umut Meraş, Kara Kartal'da N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz ile forma rekabetine girecek.