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    • 28.08.2021 12:41
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    Umut Meraş 600 bin Euro daha az maaşa Beşiktaş’a imza attı

    Beşiktaş’ın transfer ettiği Milli Takım’ın yıldızı Umut Meraş ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Milli yıldız, Siyah-Beyazlı formayı giymek için önemli bir bedelden vazgeçti…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’a imza attı! Dikkat çeken maaş detayı

    Milli Takım'ın yıldızı Umut Meraş, Le Havre'den Beşiktaş'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle son şampiyona imza attı. Umut Meraş, Beşiktaş'tan yıllık 900 bin Euro kazanacak.

    Beşiktaş'ın yeni transferi daha önce Adana Demirspor ve Trabzonspor ile görüştü. Adana Demirspor'dan yıllık 1.5 milyon Euro isteyen Umut Meraş, Trabzonspor'dan ise 1.2 milyon Euro ücret talep etmişti.

    Yıldız oyuncu kendisine daha az yıllık ücret teklif eden Beşiktaş'ın yolunu tutmuş oldu. Siyah-Beyazlılar, Le Havre'ye yaklaşık 1.3 milyon Euro'luk ödeme yapacak. Umut Meraş, Kara Kartal'da N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz ile forma rekabetine girecek.
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