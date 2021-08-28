Biz zoru severiz! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.
Kura çekimine üçüncü torbadan katılan Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile yer aldı. Dördüncü torbada bulunan Galatasaray, E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile eşleşti. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı.
Türk futbolunun efsane isimlerinden Nihat Kahveci, Konferans Ligi kurasını çekti.
Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin ile sohbet etti.
Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
KUSURSUZ BİR ORGANİZASYON
İstanbul önce Şampiyonlar Ligi, ardından da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimine ev sahipliği yaptı. Organizasyon taraflı tarafsız herkesten tam puan aldı.
Kura çekimine üçüncü torbadan katılan Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile yer aldı. Dördüncü torbada bulunan Galatasaray, E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile eşleşti. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı.
Türk futbolunun efsane isimlerinden Nihat Kahveci, Konferans Ligi kurasını çekti.
Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin ile sohbet etti.
Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
KUSURSUZ BİR ORGANİZASYON
İstanbul önce Şampiyonlar Ligi, ardından da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimine ev sahipliği yaptı. Organizasyon taraflı tarafsız herkesten tam puan aldı.