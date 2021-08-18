SON DAKİKA! Randers maçı öncesi Galatasaray'dan flaş Marcao kararı

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için bugün Danimarka'ya gidiyor. Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 10.30'da Danimarka'nın Aarhus kentine uçacak olan takımımız, 19 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu'nda bugün TSİ 19.00'da yapacak. Teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 18.30'da başlayacak.

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