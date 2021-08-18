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    Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya Galatasaraylı futbolcular tavır aldI! Uçakta kimse yüzüne bakmadı

    Saha içinde Kerem’e yumruk atan Marcao’nun uçakta kimse yanında oturmadı, tek kelime bile konuşulmadı. Brezilyalı oyuncu uçaktan iner inmez takım otobüsüne binmek yerine özel arabasıyla havalimanından ayrıldı...

    Uçakta kimse yüzüne bakmadı

    Türkiye GalatasarayMarcao'nun Giresun'da takım arkadaşı Kerem'e saha içinde saldırmasını konuşuyor. Taraflı tarafsız herkesin tepkisini çeken Brezilyalı yıldıza en sert tavır takım arkadaşlarından geldi. Sarı-Kırmızılılar'da herkes Kerem'in yanında yer aldı.


    G.SARAYLI Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı kavganın ardından dün bir video yayınladı. Brezilyalı futbolcu, "Yaşanılan olaydan ötürü başta Kerem'in ailesinden, Kerem kardeşimden, hocam Fatih Terim'den ve tüm G.Saray camiasından özür diliyorum" dedi. Marcao ayrıca, "Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım. Bunun bedelini ben ödemeliyim. Aliem değil" dedi



    HERKES MORAL VERMEYE ÇALIŞTI
    ALINAN bilgilere göre dönüş yolculuğunda kimse Marcao'nun yanına oturmadı. Hatta Brezilyalı futbolcu ile kimse konuşmadı. Herkes Kerem'in yanına giderek moral vermeye çalıştı.


    TESİSLER YERİNE KENDİ EVİNE!
    MARCAO bu sert tepki sonrası uçaktan indikten sonra takım otobüsüne binmedi. Yıldız futbolcu kendi özel aracıyla tesislere gitmek yerine direkt olarak kendi evinin yolunu tuttu.

    TAYLAN: "CANIMIZSIN KEREM!"
    KEREM dün Intagram hesabından Galatasaray logosu paylaştı. Paylaşımın altına takım arkadaşları kalp bıraktı. Emre Akbaba, "Kardeşim" yazarken, Taylan Antalyalı da "Canımızsın" dedi.


    MARCAO PFDK'LIK OLDU
    Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı kavga sonrası 'saldırı' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Brezilyalı stoperin en az 5 maç ceza alması bekleniyor.

    KEREM'DEN ÖZÜR DİLİYORUM
    Marcao, dün yayınladığı video ile Kerem'den özür diledi. "Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım" dedi

    G.SARAYLI Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı kavganın ardından dün bir video yayınladı. Brezilyalı futbolcu, "Yaşanılan olaydan ötürü başta Kerem'in ailesinden, Kerem kardeşimden, hocam Fatih Terim'den ve tüm G.Saray camiasından özür diliyorum" dedi. Marcao ayrıca, "Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım. Bunun bedelini ben ödemeliyim. Aliem değil" dedi.

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