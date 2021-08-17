SON DAKİKA! Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayında yeni gelişme! Antrenman ve paylaşım...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

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Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde üç gruba ayrılan takımımız, sınırlı alanda değişimli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı.

Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı.

Marcao Teixeira antrenmanda yer almadı.