SON DAKİKA! Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayında yeni gelişme! Antrenman ve paylaşım...

Giresunspor maçında Marcao'nun saldırısına maruz kalan Kerem Aktürkoğlu'ndan bir paylaşım geldi. Kerem, twitter ve instagram hesaplarından Galatasaray logosu paylaştı.
MARCAO ANTRENMANDA YOK
Süper Lig'in ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Karşılaşma sarı kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Ancak maçın ve skorun önüne geçen olay Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması oldu. Olayın ardından kırmızı kart gören Brezilyalı, İstanbul'da da takım otobüsüne alınmamıştı.
Marcao'nun Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında da yer almadı.