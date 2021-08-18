Türkiye Romanya voleybol maçı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek. 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı da belli oldu. Peki, Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Romanya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE ROMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki Türkiye Romanya voleybol maçı 18 Ağustos Çarşamba günü 20.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

İşte maça dair bilgiler ve takım kadrosu;