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    • Spor
    • 18.08.2021 09:11
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    • 18.08.2021 09:11
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    Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Romanya maçı hangi kanalda?

    Türkiye Romanya voleybol maçının tarihi bu haftanın en çok merak edilenlerinden birisi oldu. "Filenin Sultanları" şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Sporseverler mücadelenin oynanacağı günü ve saati arama motorları üzerinden araştırılıyor. Peki, Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Romanya maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye Romanya voleybol maçı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek. 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı da belli oldu. Peki, Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Romanya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

    TÜRKİYE ROMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki Türkiye Romanya voleybol maçı 18 Ağustos Çarşamba günü 20.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

    İşte maça dair bilgiler ve takım kadrosu;

    "FİLENİN SULTANLARI", D GRUBU'NDA YER ALACAK

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

    Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.

    Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında yarın 20.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

    MAÇ TAKVİMİ

    2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.30 Romanya-Türkiye

    20 Ağustos:

    20.30 Türkiye-Ukrayna

        22 Ağustos:

        17.30 Türkiye-İsveç

        23 Ağustos:

        20.30 Türkiye-Finlandiya

        24 Ağustos:

        17.30 Hollanda-Türkiye

        KADRO

        Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

        Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

        Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

        Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

            ŞAMPİYONADA GRUPLAR

            2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

            A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

            B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

            C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

            D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.
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