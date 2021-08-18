Türkiye Romanya voleybol maçı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek. 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı da belli oldu. Peki, Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Romanya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE ROMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki Türkiye Romanya voleybol maçı 18 Ağustos Çarşamba günü 20.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler ve takım kadrosu;
"FİLENİN SULTANLARI", D GRUBU'NDA YER ALACAK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.
Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.
Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında yarın 20.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ TAKVİMİ
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:
Yarın:
20.30 Romanya-Türkiye
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna