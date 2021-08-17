Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumrukla saldıran Marcao PDFK'lık oldu

Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, PFDK'lık oldu. TFF Brezilyalı futbolcuyu Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.