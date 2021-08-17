Mbaye Diagne Giresun’da da sahneye çıktı! Galatasaray’ı 3 puana taşıdı

Cimbom üç puanla başladı. Sarı- Kırmızılılar ligin yeni takımlarından Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 8. dakikada soldan Serginho'nun pasında topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışı çaprazdan dönerek vurduğu şut yandan az farkla dışarıya gitti.

DİAGNE ÇOK İYİ TAKİP ETTİ

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin şutu kaleci Okan Kocuk'tan geri geldi. Dönen iyi takip ederek topu tamamlayan Diagne takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

OKAN PENALTIYI KURTARDI

38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ancak Diagne'nin yerden vuruşunda sağına uzanan Okan Kocuk topu çıkardı. 43. dakikada Cimbom maçta 2. kez penaltı kazandı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Hüsamettin kırmızı kart gördü ve Giresun 10 kişi kaldı. Cicaldau penaltıdan skoru 2-0 yaptı. 63'te takım arkadaşı Kerem'e kafa atan Marcao da kırmızı gördü ve maç 2-0 sona erdi.

ASLAN İLK KEZ KALEYİ KAPATTI

PSV Eindhoven ve St. Johnston maçlarında bireysel hatalardan yediği gollerle taraftarlarını çıldırdan Galatasaray dün bir ilki yaşadı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon resmi maçlarda ilk kez gol yemeyerek kalesini kapattı.

SACHA BOEY'IN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'ın savunmanın sağına transfer ettiği Sacha Boey, Giresunspor deplasmanında atletik özelliklerini çok iyi kullandı. Hücumda ve savunmada etkili olan Boey takımına bir de penaltı kazandırdı. Maçın 2. yarısında Boey'in performansı düşse de Fransız futbolcu sanal alemde taraftarlardan beğeni toplamayı başardı.

ATTI KAÇIRDI ADAM ATTIRDI!

Galatasaray'da tartışılan isimlerden birisi olmasına rağmen vazgeçilemeyen Diagne, Giresunspor'da geceye damga vurdu. Senegalli santrfor önce Galatasaray'ın bocaladığı anda sahneye çıkıp golünü attı. Daha sonra kazanılan penaltıyı Okan'a teslim etti. Moralini bozayan Diagne takımına penaltı kazandırdığı gibi Giresunlu Hüsamettin'i oyundan attırdı.

44 YIL SONRA İLK MAÇ

1970-71'de Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresun, 1977'den sonra ilk kez Süper Lig'e çıktı. Giresun son maçını 1977'de Eskişehir ile oynamıştı.

CICALDAU ÇİFTE SİFTAH YAPTI!

Terim'in İskoçya'daki St. Johnstsone maçında görev verdiği Arda Turan'ın yerine dün Cicaldau ilk 11'de yer aldı. Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıkan Rumen yıldız penaltıdan ağları sarsarak ilk golüyle de tanışmış oldu.