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    • 17.08.2021 01:56
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    Beşiktaşlı taraftarlara müjde! Michy Batshuayi, İstanbul'da

    Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran gelişme gece saatlerinde geldi. Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Batshuayi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ardından da siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Michy Batshuayi, İstanbul’da

    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmaya hazırlandığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

    Londra'dan kalkan özel uçak, gece 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

    Belçikalı golcüyü, havalimanında çok sayıda Beşiktaşlı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

    27 yaşındaki golcü oyuncu daha sonra alandan ayrılarak, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

    Batshuayi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ardından da siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

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    Haberler Spor Beşiktaşlı taraftarlara müjde! Michy Batshuayi, İstanbul'da
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