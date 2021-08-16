Fatih Terim'den Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki kavgaya ilişkin açıklama: Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Marcao ve Kerem arasında yaşanan olayın çok alışıla gelmiş bir durum olmadığını belirten Fatih Terim, "Hepimiz için, futbol alemi için söylüyorum. Biz soyunma odasında, sahada her türlü münakaşayı ederiz. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz ancak ben sahada takım arkadaşına böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değilim. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de bizim oyuncumuz. Kerem genç ve bizim kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Futbolda böyle eylemler olabiliyor. Bunlar soyunma odasında antrenmanda olur ama hemen çözülür. Ancak bu hoş olmadı. Bunun çözümü bize ait. Bir şekilde çözeceğiz" diye konuştu.



Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır