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    • 17.08.2021 01:52
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    Fatih Terim'den Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki kavgaya ilişkin açıklama: Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum

    Son dakika haberleri... Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Maç esnasında Marcao ile Kerem Aktürkoğlu saha ortasında tartıştı. Tartışma büyüyünce Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa attı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. Terim, "Biz soyunma odasında, sahada her türlü münakaşayı ederiz. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz ancak ben sahada takım arkadaşına böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değilim. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de bizim oyuncumuz. Kerem genç ve bizim kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

    Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum

    Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

    Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga güne damgasını vurdu.

    Marcao, olayın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

    "BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"
    Marcao ve Kerem arasında yaşanan olayın çok alışıla gelmiş bir durum olmadığını belirten Fatih Terim, "Hepimiz için, futbol alemi için söylüyorum. Biz soyunma odasında, sahada her türlü münakaşayı ederiz. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz ancak ben sahada takım arkadaşına böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değilim. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de bizim oyuncumuz. Kerem genç ve bizim kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Futbolda böyle eylemler olabiliyor. Bunlar soyunma odasında antrenmanda olur ama hemen çözülür. Ancak bu hoş olmadı. Bunun çözümü bize ait. Bir şekilde çözeceğiz" diye konuştu.


    Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

        "MARCAO'YA BİR ŞEY YAPACAKSAK BİZ YAPACAĞIZ"
        Yaşanan olayın maçın önüne geçtiğini söyleyen Terim, "Yaptırımı yapacaksak biz yapacağız. Bu kimseyi ilgilendirmez. Biz Galatasaraylılara karşı sorumluyuz. Gereğini her zaman yaptık, yapacağız. Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız. Marcao'ya bir şey yapacaksak biz yapacağız. Bu olay maçın önüne geçti. Biz yönetim ve teknik heyet olarak maçın önüne geçmeye niyetli değiliz. Sakin olalım. Ortalık biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz. Öncelikle herkesten; Kerem'den, Galatasaraylılardan, Türk futbolundan özür dileyecek. Onu da öldürmeyelim ancak ötekinin hakkını da yedirmeyelim. Kimsenin haberi yokken biz Melo-Riera'yı açıkladık. Hoş bir durum değil kabul ediyorum. Soğukkanlı olmak zorundayız. Kimse merak etmesi. Sinirle, hiddetle hareket etmeyiz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek. 19-20 yaşındakinin de 25-30 yaşındakinin de hakkını korumalıyız. Galatasaray'ı mutlu etmek için kararları alırız" ifadelerini kullandı.

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        Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum
        Haberler Spor Fatih Terim'den Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki kavgaya ilişkin açıklama: Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum
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