Giresunspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig 2021-2022 sezonunda ilk haftanın son maçında Giresunspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Hakem Erkan Özdamar yönetecek.
beIN SPORTS'tan yayınlanan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah Bilazer, Sergio, Balde
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne.