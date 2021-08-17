Marcao 2. yarıda takım arkadaşı Kerem'i dövdü! Marcao skandalı

Süper Lig'in 1. haftasının Giresun ile Galatasaray arasında oynanan kapanış maçında dün futbol sahalarından görmek istemeyeceğimiz türden bir olay yaşandı. 60. dakikada Galatasaray 2-0 öndeyken Marcao bir anda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu saha içinde dövmeye başladı.

KOŞARAK KEREM'E SALDIRDI

Kerem'in yanına hışımla gelen Marcao, takım arkadaşına önce kafa sonra da yumruk attı. Neye uğradığına şaşıran genç futbolcu kendini Marcao'ya karşı savunmaya başladı.

HAKAM VAR'A GİTTİ OYUNDAN ATTI

Diğer futbolcuların araya girmesiyle iki futbolcu ayrıldı. Maçın hakemi Erkan Özdamar VAR'a gitti ve ardından Marcao'yu kırmısı kartla oyun dışına gönderdi. Marcao herkesi şoka uğrattı.

KEREM OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Morali bozulan Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim tarafından oyundan alınmak sonunda kaldı. Genç futbolcu oyundan çıkarken büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşadı. Giresun taraftarı Kerem'i alkışladı.

NE GEREKİYORSA YAPARIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçı sonrası Marcao ile Kerem arasında yaşananları değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Hepimiz soyunma odasında sahanın içinde her türlü tartışmayı yaparız. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz. Ben sahada ilk defa görüyorum kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyon. Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz" ifadesini kullandı.

TARAFTAR KEREM'İ ALKIŞLADI

Yaşanan olayın ardından büyük bir moral çöküntüsü yaşayan Kerem Aktürkoğlu oyundan alınırken sahalarda görmek istediğimiz şeyler de yaşandı! Giresunsporlu taraftarlar ayağa kalkarak genç futbolcuyu alkışladı ve moral verdi.