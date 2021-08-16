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    • 17.08.2021 01:09
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    • 17.08.2021 01:09
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    Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e Marcao tepkisi! Az bile yaptı

    Giresunspor-Galatasaray maçının 59. dakikasında izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı. Galatasaraylı futbolculardan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından yumruk attı. Olaya ilişkin A Spor ekranlarında konuşan deneyimli yorumcu Erman Toroğlu, Fatih Terim'e sitem etti.

    Toroğlu’ndan Fatih Terim’e Marcao tepkisi

    Giresunspor-Galatasaray maçının 59. dakikasında izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı. Galatasaraylı futbolculardan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa ardından yumruk attı.

    Olayın ardından hakem Erkan Özdamar, VAR'da inceledi ve Brezilyalı stopere kırmızı kart gösterdi.

    GİRESUNSPOR TARAFTARINDAN KEREM'E ALKIŞ
    Yaşanan olay üzerine teknik direktör Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan aldı. Giresunspor taraftarı, genç yıldızı oyundan çıkarken alkışladı.

    MARCAO AZ BİLE YAPTI


    Olaya ilişkin A Spor ekranlarında konuşan deneyimli yorumcu Erman Toroğlu, Fatih Terim'e sitem etti.

    Toroğlu "Fatih Kardeşim, Ümit Milli Takımı'yla özel maç yaparken aynı haltı yapan Marcao'yu, rakip futbolcuyu döverken hakemi de ayarlayıp attırmazsan senin başına bunlar gelir. Marcao sana az bile yapıyor" dedi.

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    Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e Marcao tepkisi! Az bile yaptı
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