Galatasaray’daki değişim sahaya yansımadı

Son iki sezonda kaçan şampiyonluğa rağmen ligin en başarılı ve tecrübeli teknik adamı Fatih Terim kuşkusuz Galatasaray'ın 1 numaralı kozu olacak. Beklerini Van Aanholt ve Boey ile sağlama alan Sarı-Kırmızılılar'ın Nelsson'un da takıma girmesi sonrası savunma problemlerini büyük oranda çözmesi bekleniyor. Terim'in elinde birçok önemli yerli futbolcu olması, yeni yabancı kuralında avantaj getirecek. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu müthiş formuyla Galatasaray'a yeni sezonda büyük bir katkı verecek.





TAKIMIN EKSİLERİ

Kalede Muslera'nın sezona çok kötü başlaması ve kulübede güven verecek başka bir kalecinin bulunmaması büyük bir sıkıntı. Orta alanda ve hücumda yaratıcı oyuncu eksikliği de oynanan tüm maçlarda Galatasaray'ı fazlasıyla zorladı. Yönetimin bu bölgelere yapacağı hamleler çok kritik olacak. Ayrıca Mohamed'in sürekli düşen formu yeni sezon öncesi kafaları karıştırıyor. Diagne ve Falcao da gözden çıkarıldığı için forvet bölgesine takviye yapılması gündeme gelebilir.



EVREN TURHAN

Galatasaray çok büyük değişim içinde. Takımın yaş ortalaması ciddi şekilde düştü. Buna bağlı olarak transferler yapıldı ve yapılmaya da devam edilecek. En az 3-4 oyuncu daha geleceğini düşünüyorum. Şu ana kadar Galatasaray oyun olarak ciddi bir mesaj verebilmiş değil. Sezonun erken açılması, PSV önündeki kötü skorlar ve St. Johnstone karşısında turun zor gelmesi taraftarlara karamsar bir tablo çizmiş olabilir. Ancak karamsar olmaya gerek olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Takım nasıl değişiyorsa, buna bağlı olarak futbol da değişecek ve gelişecek. Galatasaray'ın her maç, her hafta üzerine koyarak gideceğini düşünüyorum.

Şu anda orta alanda bir sıkıntı yaşanıyor. Yönetim bu bölgeye mutlaka takviye yapacak. Çalışmaların çok yoğun şekilde sürdüğünü biliyorum. Eğer Falcao takımdan ayrılırsa 1 forvet transferi de gerekebilir.