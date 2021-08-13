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    • 13.08.2021 13:53
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    • 13.08.2021 17:24
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    Galatasaray'daki değişim sahaya yansımadı

    Galatasaray'da yeni sezon gidenler ile gelenler sonrası takımdaki son durum merak ediliyor. Avrupa elemelerinde oynanan vasatın altı futbol taraftarı tedirgin etti. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray’daki değişim sahaya yansımadı

    Son iki sezon şampiyonluğu rakiplerine kaptıran Galatasaray yeni sezona büyük bir değişim rüzgarıyla girdi. İlk olarak Burak Elmas'ın başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'den devralmasıyla start alan değişim ardından futbol takımına yansıdı. Sarı-Kırmızılılar yaptığı flaş transfer hamleleriyle gündeme otururken, buna karşın Avrupa'da oynanan futbol taraftarlarda yeni sezon öncesi endişe yarattı. Sarı-Kırmızılılar'ın yaşanan değişimi ve gençleşme hamlesini sahaya ne şekilde yansıtacağı büyük bir merakla bekleniyor.

    GELENLER

    Victor Nelsson (Danimarka-22 yaşında-Stoper-7 milyon Euro): Kopenhag'dan önemli bir bonservis bedeli ödenerek transfer edildi. Çok potansiyelle bir isim. Savunmada yaşanan liderlik sorununa çözüm bulması bekleniyor.

    Alexandru Cicaldau (Romanya-24-Orta saha-6.5 milyon Euro): Transfer döneminin sürpriz hamlelerinden birisi. Rumen futbolunun önemli yeteneklerinden. Craiova'dan transfer edildi. Orta alanda golcü kimliği ile ön plana çıkıyor.

    Berkan Kutlu (Türkiye-23-Orta saha-4 milyon Euro): Alanyaspor'da yıldızı parladıktan sonra Florya'nın yolunu tuttu. Orta alanda müthiş enerjisi ile fark yaratabilecek bir isim.

    Barış Alper Yılmaz (Türkiye-21-Sol kanat-1.5 milyon Euro): Geçen sezon TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla dikkatleri çekti. Galatasaraylılar ondan yeni bir Kerem Aktürkoğlu etkisi bekliyor.

        Sacha Boey (Fransa-20 yaşında-Sağ bek-1 milyon Euro): Çok potansiyelli ve genç bir isim. Rennes'ten düşük bir maliyetle transfer edildi. Mariano sonrası sağ bekte yaşanan sıkıntıyı çare olup olmayacağı merak konusu.

        Patrick van Aanholt (Hollanda-31 yaşında-Sol bek-Bedelsiz): Hollanda Milli Takımı'nın 1. sol beki. Crystal Palace'tan bedelsiz olarak geldi. Çok önemli bir tecrübe. Sezonun başarılı hamlelerinden.

        Aytaç Kara (Türkiye-28 yaşında-Orta saha-Bedelsiz): Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak transfer edildi. Ligimizin en tecrübeli ve en istikrarlı isimlerinden birisi.

        Alpaslan Öztürk (Türkiye-27 yaşında-Stoper-Bedelsiz): O da Göztepe'den bonservis bedeli olmadan geldi. Hem yerli rotasyonunda Terim'in elini rahatlatacak hem de liderlik özellikleri ile takıma katkı yapabilecek bir futbolcu.

        GİDENLER

            Jimmy Durmaz (Kasımpaşa-Bedelsiz)
            Şener Özbayraklı (Başakşehir-Bedelsiz)
            Emin Bayram (Boluspor-Kiralık)
            Okan Kocuk (Giresunspor-Kiralık)
            Martin Linnes (Serbest)
            Ryan Donk (Serbest)
            Saracchi (Kiradan döndü)
            Pierre Etebo (Kiradan döndü)
            Gedson Fernandes (Kiradan döndü)
            Henry Onyekuru (Kiradan döndü)
            Halil Dervişoğlu (Kiradan döndü)



            HAZIRLIK MAÇLARI

            Galatasaray-Dinamo Bükreş: 2-1
            Galatasaray-Kasımpaşa: 4-2
            RESMİ MAÇLAR
            PSV-Galatasaray: 5-1
            Galatasaray-PSV: 1-2
            Galatasaray-St. Johnstone: 1-1
            St. Johnstone-Galatasaray: 2-4

            TAKIMIN ARTILARI

            Son iki sezonda kaçan şampiyonluğa rağmen ligin en başarılı ve tecrübeli teknik adamı Fatih Terim kuşkusuz Galatasaray'ın 1 numaralı kozu olacak. Beklerini Van Aanholt ve Boey ile sağlama alan Sarı-Kırmızılılar'ın Nelsson'un da takıma girmesi sonrası savunma problemlerini büyük oranda çözmesi bekleniyor. Terim'in elinde birçok önemli yerli futbolcu olması, yeni yabancı kuralında avantaj getirecek. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu müthiş formuyla Galatasaray'a yeni sezonda büyük bir katkı verecek.



            TAKIMIN EKSİLERİ

            Kalede Muslera'nın sezona çok kötü başlaması ve kulübede güven verecek başka bir kalecinin bulunmaması büyük bir sıkıntı. Orta alanda ve hücumda yaratıcı oyuncu eksikliği de oynanan tüm maçlarda Galatasaray'ı fazlasıyla zorladı. Yönetimin bu bölgelere yapacağı hamleler çok kritik olacak. Ayrıca Mohamed'in sürekli düşen formu yeni sezon öncesi kafaları karıştırıyor. Diagne ve Falcao da gözden çıkarıldığı için forvet bölgesine takviye yapılması gündeme gelebilir.

            EVREN TURHAN

            Galatasaray çok büyük değişim içinde. Takımın yaş ortalaması ciddi şekilde düştü. Buna bağlı olarak transferler yapıldı ve yapılmaya da devam edilecek. En az 3-4 oyuncu daha geleceğini düşünüyorum. Şu ana kadar Galatasaray oyun olarak ciddi bir mesaj verebilmiş değil. Sezonun erken açılması, PSV önündeki kötü skorlar ve St. Johnstone karşısında turun zor gelmesi taraftarlara karamsar bir tablo çizmiş olabilir. Ancak karamsar olmaya gerek olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Takım nasıl değişiyorsa, buna bağlı olarak futbol da değişecek ve gelişecek. Galatasaray'ın her maç, her hafta üzerine koyarak gideceğini düşünüyorum.

            Şu anda orta alanda bir sıkıntı yaşanıyor. Yönetim bu bölgeye mutlaka takviye yapacak. Çalışmaların çok yoğun şekilde sürdüğünü biliyorum. Eğer Falcao takımdan ayrılırsa 1 forvet transferi de gerekebilir.

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