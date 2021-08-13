Galatasaray’daki değişim sahaya yansımadı

Son iki sezon şampiyonluğu rakiplerine kaptıran Galatasaray yeni sezona büyük bir değişim rüzgarıyla girdi. İlk olarak Burak Elmas'ın başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'den devralmasıyla start alan değişim ardından futbol takımına yansıdı. Sarı-Kırmızılılar yaptığı flaş transfer hamleleriyle gündeme otururken, buna karşın Avrupa'da oynanan futbol taraftarlarda yeni sezon öncesi endişe yarattı. Sarı-Kırmızılılar'ın yaşanan değişimi ve gençleşme hamlesini sahaya ne şekilde yansıtacağı büyük bir merakla bekleniyor.
GELENLER
Victor Nelsson (Danimarka-22 yaşında-Stoper-7 milyon Euro): Kopenhag'dan önemli bir bonservis bedeli ödenerek transfer edildi. Çok potansiyelle bir isim. Savunmada yaşanan liderlik sorununa çözüm bulması bekleniyor.
Alexandru Cicaldau (Romanya-24-Orta saha-6.5 milyon Euro): Transfer döneminin sürpriz hamlelerinden birisi. Rumen futbolunun önemli yeteneklerinden. Craiova'dan transfer edildi. Orta alanda golcü kimliği ile ön plana çıkıyor.
Berkan Kutlu (Türkiye-23-Orta saha-4 milyon Euro): Alanyaspor'da yıldızı parladıktan sonra Florya'nın yolunu tuttu. Orta alanda müthiş enerjisi ile fark yaratabilecek bir isim.
Barış Alper Yılmaz (Türkiye-21-Sol kanat-1.5 milyon Euro): Geçen sezon TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla dikkatleri çekti. Galatasaraylılar ondan yeni bir Kerem Aktürkoğlu etkisi bekliyor.