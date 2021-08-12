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    Galatasaray'da Burak Elmas, Falcao ile ilgili acı faturayı açıkladı! 9.5 milyon dolar

    Galatasaray'da olağan Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Başkan Burak Elmas, "Algılarla hareket etseydik şu anki transferler çok farklı olurdu. Algılarla hareket edildiği için Galatasaray şu anda bu noktada. Algıyla Galatasaray yönetilmez. Falcao'nun bu sezon vergilerle beraber bize bürüt maliyeti 9.5 milyon dolar olacak" diye konuştu.

    Bu yılki maliyeti 9.5 milyon dolar

    Galatasaray'da olağan Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleşti.

    Başkan Burak Elmas, "Algılarla hareket etseydik şu anki transferler çok farklı olurdu. Algılarla hareket edildiği için Galatasaray şu anda bu noktada. Algıyla Galatasaray yönetilmez. Falcao'nun bu sezon vergilerle beraber bize bürüt maliyeti 9.5 milyon dolar olacak" diye konuştu.

    Başkan Mustafa Cengiz ve eski yöneticilerin disipline sevkini değerlendiren Burak Elmas, "Biz gelen dosyayı tüzük gereği hiç bakmadan disipline yolladık" dedi.

        Ancak Hayri Kozak ve Taner Aşkın gibi isimler bu kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

        İSKOÇYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ
        Dün St. Johnstone maçı için İskoçya'da giden Galatasaray'da Radamel Falcao, İstanbul'da bırakıldı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Kolombiyalı yıldızın transfer görüşmeleri için izin istediği için kadroya alınmadığı öğrenildi.

        Gözden çıkarılan bir başka isim Feghouli ise İskoçya'ya götürüldü. Ancak Cezayirli futbolcunun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.
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