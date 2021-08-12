Galatasaray'da Burak Elmas, Falcao ile ilgili acı faturayı açıkladı! 9.5 milyon dolar

Galatasaray'da olağan Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleşti.
Başkan Burak Elmas, "Algılarla hareket etseydik şu anki transferler çok farklı olurdu. Algılarla hareket edildiği için Galatasaray şu anda bu noktada. Algıyla Galatasaray yönetilmez. Falcao'nun bu sezon vergilerle beraber bize bürüt maliyeti 9.5 milyon dolar olacak" diye konuştu.
Başkan Mustafa Cengiz ve eski yöneticilerin disipline sevkini değerlendiren Burak Elmas, "Biz gelen dosyayı tüzük gereği hiç bakmadan disipline yolladık" dedi.