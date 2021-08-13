Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.08.2021 21:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2021 21:05
    ABONE OL

    Son dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini duyurdu! 4 yıllık sözleşme imzalandı...

    Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Çin’in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim’i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe transferi duyurdu! 4 yıllık sözleşme

    Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim." ifadeleri kullanıldı.

    İşte Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan o paylaşım;

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bahçeli’den önemli açıklamalar
    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini duyurdu! 4 yıllık sözleşme imzalandı...
        SON DAKİKA