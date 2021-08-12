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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bu tarz maçlara alışkınız

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İskoçya'nın Johnstone takımı ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. İskoç ekibinin maçı dolu tribünler önünde oynayacak olmasına dikkat çeken Terim, "Bir tek biz full kapasite oynayamıyoruz. İnşallah biz de bir gün full kapasite oynarız. Bizim lehimize olacak bazı şeyler bizde yok. Ama biz de bu tarz maçları oynamaya alışkınız" ifadelerini kullandı.

    Bu tarz maçlara alışkınız

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İskoçya'nın Johnstone takımı ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

    İskoç ekibinin maçı dolu tribünler önünde oynayacak olmasına dikkat çeken Terim, "Bir tek biz full kapasite oynayamıyoruz. İnşallah biz de bir gün full kapasite oynarız. Bizim lehimize olacak bazı şeyler bizde yok. Ama biz de bu tarz maçları oynamaya alışkınız" ifadelerini kullandı.

    Muslera'nın yokluğunda kalede İsmail Çipe'nin oynayacığını da belirten deneyimli teknik adam, Falcao ile ilgili sorulan soruya ise, "Sürekli Falcao'yu soruyorsunuz. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır. Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur" diye yanıt verdi. Terim ayırca İskoçya'daki soğuk havanın kendilerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

    TÜM GÖZLER İSMAİL ÇİPE'DE
    Bu akşam Galatasaray'da tüm gözler İsmail Çipe'de olacak. Kırmızı kart cezalısı Muslera'nın yerine forma giyecek olan İsmail'in göstereceği performans merakla bekleniyor.

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