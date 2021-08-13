Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor GS maçı ne zaman? Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Yeni sezonun ilk haftasında, lige şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Giresunspor, Süper Lig tarihinde boy gösterdiği altı sezonun hiçbirinde ilk maçını kazanamadı.
GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Giresunspor Süper Lig'in ilk haftasında evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Çotanak Stadyumunda oynanacak olan maç 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'de başlayacak.
Haftanın kapanış maçı olan karşılaşma BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Giresunspor: Okan Kocuk, Alexis Perez, Mamadou Diarra, Hüsamettin Tut, Hayrullah Bilazer, Hamidou Traore, Younousse Sankhare, Flávio, Caner Bağ, Fousseni Diabate, Ibrahima Balde
Galatasaray: Fernando Muslera, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed