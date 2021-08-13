Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor GS maçı ne zaman?

MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Giresunspor ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan maçın hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan atamaya göre maçın orta hakemliğini Erkan Özdamar üstlenecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemlik görevine ise Alper Çetin atandı.