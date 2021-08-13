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    • 13.08.2021 16:49
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    • 13.08.2021 16:49
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    Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor GS maçı ne zaman?

    Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor GS maçı ne zaman sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Süper Lig’de 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe’nin rakibi ligin yeni ekiplerinden Giresunspor olacak. Yıllar sonra Süper Lig’e yükselen Giresunspor’un Galatasaray karşısında vereceği mücadele merakla bekleniyor. Peki; Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor GS maçı ne zaman?

    Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor GS maçı ne zaman? Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Yeni sezonun ilk haftasında, lige şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Giresunspor, Süper Lig tarihinde boy gösterdiği altı sezonun hiçbirinde ilk maçını kazanamadı.

    GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Giresunspor Süper Lig'in ilk haftasında evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Çotanak Stadyumunda oynanacak olan maç 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'de başlayacak.

    Haftanın kapanış maçı olan karşılaşma BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Giresunspor: Okan Kocuk, Alexis Perez, Mamadou Diarra, Hüsamettin Tut, Hayrullah Bilazer, Hamidou Traore, Younousse Sankhare, Flávio, Caner Bağ, Fousseni Diabate, Ibrahima Balde

    Galatasaray: Fernando Muslera, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed

        MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

        Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Giresunspor ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan maçın hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan atamaya göre maçın orta hakemliğini Erkan Özdamar üstlenecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemlik görevine ise Alper Çetin atandı.

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        Haberler Spor Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor GS maçı ne zaman?
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