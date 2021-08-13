St. Johnstone’ı 4 golle deviren Galatasaray play-off turuna yükseldi

ASLAN turu kopardı, aldı... Sarı- Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı St. Johnstone'ı deplasmanda 4-2 yenerek play-off'a kaldı. Cimbom, Danimarka temsilcisi Randers'la önümüzdeki perşembe deplasmanda karşılaşacak.
BEKLENEN GOL 29'DA GELDİ
17. dakikada Boey, müsait pozisyondaki Arda'ya pasını attı. Arda'nın bekletmeden şutu kaleci Clark'ta kaldı. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Galatasaray aradığı golü buldu.
İSMAİL'DEN BÜYÜK BİR HATA
Kerem'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Diagne yerden bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. Ancak 8 dakika sonra İsmail Çipe'nin büyük hatasıyla St. Johnstone golü buldu: 1-1.
ÖNCE ATTI, SONRA ASİST YAPTI
64. dakikada Kerem çok şık bir golle skoru 2-1 yaptı. 70'te Feghouli de golünü attı: 1-3. 90+2'de Emre Kılınç farkı 3'e çıkardı: 1-4. 90+3'te O'Halloran skoru belirledi: 2-4.
KEREM TEK BAŞINA İSKOÇLARI YIKTI!
Cimbom'un genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone karşısında maça damgasını vurdu. Milli futbolcu ilk olarak Diagne'nin Galatasaray'ı öne geçiren golünde çok güzel bir asist yaptı. Kerem ardından ikinci yarıda belki de maçın kilidini açan gole imzasını attı. Bununla yetinmeyen genç yıldız bir de Feghouli'ye servis yaptı ve gecenin yıldızı oldu.
BEKLENEN GOL 29'DA GELDİ
17. dakikada Boey, müsait pozisyondaki Arda'ya pasını attı. Arda'nın bekletmeden şutu kaleci Clark'ta kaldı. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Galatasaray aradığı golü buldu.
İSMAİL'DEN BÜYÜK BİR HATA
Kerem'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Diagne yerden bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. Ancak 8 dakika sonra İsmail Çipe'nin büyük hatasıyla St. Johnstone golü buldu: 1-1.
ÖNCE ATTI, SONRA ASİST YAPTI
64. dakikada Kerem çok şık bir golle skoru 2-1 yaptı. 70'te Feghouli de golünü attı: 1-3. 90+2'de Emre Kılınç farkı 3'e çıkardı: 1-4. 90+3'te O'Halloran skoru belirledi: 2-4.
KEREM TEK BAŞINA İSKOÇLARI YIKTI!
Cimbom'un genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone karşısında maça damgasını vurdu. Milli futbolcu ilk olarak Diagne'nin Galatasaray'ı öne geçiren golünde çok güzel bir asist yaptı. Kerem ardından ikinci yarıda belki de maçın kilidini açan gole imzasını attı. Bununla yetinmeyen genç yıldız bir de Feghouli'ye servis yaptı ve gecenin yıldızı oldu.