Mustafa Pektemek Kayserispor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten golcü oyuncu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık mukavele imzaladı. Geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren golcü oyuncu, 35 lig maçında 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Pektemek, 4 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti. Pektemek, Kayserispor'da 9 numaralı formayı giyecek.
DENİZ ÖNCÜ SIRALAMA TURUNDA 1. OLDU
Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya'da sıralama turlarında birinci olarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı ve bu organizasyonda birincilik elde eden ilk Türk sporcu oldu. Styria Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayacak olan Deniz Öncü, "Gerçekten sansasyonel" ifadesini kullandı.
SAMSUNSPOR SIRP GOLCÜ MELUNOVİC'İ TRANSFER ETTİ
TFF1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sırp forvet Alen Melunovic'i kadrosuna kattı. Açıklamada, "Son olarak Sırbistan 1. Ligi'nde Napredak Krusevac forması giyen Sırp forvet Alen Melunovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
ANKARAGÜCÜ'NDEN 20 TRANSFER BİRDEN
Transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü, 20 yeni transferlerini basına tanıttı. Başkent ekibi aralarında Eren Derdiyok, Aatif Chahechouhe, Erdem Özgenç, Hasan Hüseyin Acar ve Yusuf Abdioğlu'nun da bulunduğu önemli isimlere adeta transfer şov yaptı.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU ÇEKYA'DA ZİRVEDE
Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun 6. durak noktasındaki ilk yarışta birinci oldu. Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Çekya'daki Most Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koyan Razgatlıoğlu, son turda lider Scott Redding'i geçmeyi başararak çok önemli bir zafer kazandı.
GİRESUNSPOR'UN YENİ SPONSORU KOÇEL ÇELİK
Koçel Çelik Eşya firması, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'la sponsorluk anlaşması imzaladı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen imza törenine, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ve KOÇEL Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç katıldı. Metin Koç, "Giresun'a desteğimiz sürecek" dedi.
DENİZ ÖNCÜ SIRALAMA TURUNDA 1. OLDU
Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya'da sıralama turlarında birinci olarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı ve bu organizasyonda birincilik elde eden ilk Türk sporcu oldu. Styria Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayacak olan Deniz Öncü, "Gerçekten sansasyonel" ifadesini kullandı.
SAMSUNSPOR SIRP GOLCÜ MELUNOVİC'İ TRANSFER ETTİ
TFF1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sırp forvet Alen Melunovic'i kadrosuna kattı. Açıklamada, "Son olarak Sırbistan 1. Ligi'nde Napredak Krusevac forması giyen Sırp forvet Alen Melunovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
ANKARAGÜCÜ'NDEN 20 TRANSFER BİRDEN
Transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü, 20 yeni transferlerini basına tanıttı. Başkent ekibi aralarında Eren Derdiyok, Aatif Chahechouhe, Erdem Özgenç, Hasan Hüseyin Acar ve Yusuf Abdioğlu'nun da bulunduğu önemli isimlere adeta transfer şov yaptı.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU ÇEKYA'DA ZİRVEDE
Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun 6. durak noktasındaki ilk yarışta birinci oldu. Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Çekya'daki Most Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koyan Razgatlıoğlu, son turda lider Scott Redding'i geçmeyi başararak çok önemli bir zafer kazandı.
GİRESUNSPOR'UN YENİ SPONSORU KOÇEL ÇELİK
Koçel Çelik Eşya firması, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'la sponsorluk anlaşması imzaladı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen imza törenine, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ve KOÇEL Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç katıldı. Metin Koç, "Giresun'a desteğimiz sürecek" dedi.