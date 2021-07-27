Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den olay toplantı! PSV maçının 11'ini açıkladı... Ghezzal ve Morutan sözleri...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yarın oynanacak PSV maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
Terim'in çok konuşulacak açıklamaları şu şekilde:
Bazen bir strateji yaparsınız, üçlü savunma da bunlardan biriydi. Nitekim 17-18. dakikada normal düzenimize döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı.
Bizde şöyle bir huy vardır. Kazansanız deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok. Bu sorunuz beni geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor.