Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den olay toplantı! PSV maçının 11'ini açıkladı... Ghezzal ve Morutan sözleri...

BENFICA GEDSON'U VERMEK İSTEMEDİ

Bizde transfer 8 Eylül'e kadar. Kalan sürede aynı düşünceyle devam edeceğiz. Tecrübeli oyuncular olacak ama esas ana tema 20-25 yaş arası yetenekli oyuncular olacak. Çok uzun zamandır izlediğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz. Benfica bu sezon Gedson'u vermek istemediğini ifade etti. Her an her şey olabilir ancak son söz buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerinden istediğini söylediler ama Galatasaray'da başka takıma geleceğini zannetmiyorum.