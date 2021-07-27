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    • 27.07.2021 19:04
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    • 27.07.2021 19:16
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den olay toplantı! PSV maçının 11'ini açıkladı... Ghezzal ve Morutan sözleri...

    Son dakika haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yarın oynanacak PSV maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Maçın 11'ini açıklayan Terim Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ghezzal ve Morutan için de çarpıcı ifadeler kullandı.

    AJANSLAR
    Terim'den olay toplantı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yarın oynanacak PSV maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

    Terim'in çok konuşulacak açıklamaları şu şekilde:
    Bazen bir strateji yaparsınız, üçlü savunma da bunlardan biriydi. Nitekim 17-18. dakikada normal düzenimize döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı.

    Bizde şöyle bir huy vardır. Kazansanız deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok. Bu sorunuz beni geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor.

    GEÇEN SEZONDAN AŞAĞI YUKARI 11 OYUNCU KAYBETTİK
    Mayıs'ın sonunda lig bitinceki duruma iyi bakmak lazım. Lig bittiğinde aşağı yukarı 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Onyekuru, Saracchi, Halil, Gedson... Kendi mali sıkıntılarımız ve UEFA'nın bizi cezalandırması nedeniyle, istememize rağmen kiralanması...

        Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Okan, Şener de bizle birlikte değil. Etti 11. Son 2 hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik, lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüse yakalandılar. Oldu 13-14... Sağ bekimiz yok, orta sahamız sıfır. Demedim, demiyorum da. Onun üçlüyle alakası yok.

        "GALATASARAYLILAR, BENİ İYİ DİNLESİN"
        Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz. Ben bazı isimleri istememişim! Ezgjan Alioski 3 sene 7,5 milyon euro! Normal sol bek de değil, orta saha kendisi. Tabii ki kabul etmem. Ben boşuna 3 yıl demedim. Ben üç yıldan vazgeçmedim. Ben Galatasaray'dan bir gün sabır istemedim. Ne bir şeylerden vazgeçeceğiz, ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz.

        İki defa üst üste şampiyon olduk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık. İkinci yarı 8 galibiyetle gelen bir Galatasaray varken, pandemi araya girdi. O günden bugüne istikrarı oturtamadık. Bazı bölgede 2 oyuncumuz varken onları kaybettik, 3 oyuncumuzu sokmak zorunda kaldık. Bunlar istikrardan uzak şeyler. PSV maçında olmayacak işler bizim başımıza geldi. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalıştık. 75. saniyede 1-0 geriye düştük. Ne çalıştıysak oradan yedik. 3-1'e kadar PSV'nin pozisyonu yok ama biz pozisyon bulmakta zorlandık.

        BENFICA GEDSON'U VERMEK İSTEMEDİ
        Bizde transfer 8 Eylül'e kadar. Kalan sürede aynı düşünceyle devam edeceğiz. Tecrübeli oyuncular olacak ama esas ana tema 20-25 yaş arası yetenekli oyuncular olacak. Çok uzun zamandır izlediğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz. Benfica bu sezon Gedson'u vermek istemediğini ifade etti. Her an her şey olabilir ancak son söz buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerinden istediğini söylediler ama Galatasaray'da başka takıma geleceğini zannetmiyorum.

            "GHEZZAL'I ÇOK İSTEDİM"
            Ghezzal'ı hiç reddetmedim, tam tersine bizzat çok istedim. Ben de yönetimimiz de çok istedi. Bizatihi rica ettim.

            "MORTUTAN İYİ BİR OYUNCU"
            Morutan'ı izledim, çok iyi bir oyuncu. Bize de haber göndermiş gelmek istiyorum diye. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de abileri daha önce burada verdi. Hagi, Popescu, Iliescu gibi. Top ayağındayken mutlaka herkesin izlemesi gereken bir oyuncu. Ben de çok beğeniyorum.

            PSV MAÇININ İLK 11'İNİ AÇIKLADI
            Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mohamed ve Barış Alper. PSV karşısına çıkacak 11'imiz bu şekilde. Emre Akbaba hala karantinada. Yedlin, Kovid'den döndü. Dolayısıyla böyle çıkacağız.
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            Özcan'a bir tepki daha
            Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den olay toplantı! PSV maçının 11'ini açıkladı... Ghezzal ve Morutan sözleri...