Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den olay toplantı! PSV maçının 11'ini açıkladı... Ghezzal ve Morutan sözleri...

"GALATASARAYLILAR, BENİ İYİ DİNLESİN"

Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz. Ben bazı isimleri istememişim! Ezgjan Alioski 3 sene 7,5 milyon euro! Normal sol bek de değil, orta saha kendisi. Tabii ki kabul etmem. Ben boşuna 3 yıl demedim. Ben üç yıldan vazgeçmedim. Ben Galatasaray'dan bir gün sabır istemedim. Ne bir şeylerden vazgeçeceğiz, ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz.

İki defa üst üste şampiyon olduk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık. İkinci yarı 8 galibiyetle gelen bir Galatasaray varken, pandemi araya girdi. O günden bugüne istikrarı oturtamadık. Bazı bölgede 2 oyuncumuz varken onları kaybettik, 3 oyuncumuzu sokmak zorunda kaldık. Bunlar istikrardan uzak şeyler. PSV maçında olmayacak işler bizim başımıza geldi. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalıştık. 75. saniyede 1-0 geriye düştük. Ne çalıştıysak oradan yedik. 3-1'e kadar PSV'nin pozisyonu yok ama biz pozisyon bulmakta zorlandık.